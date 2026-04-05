El PP retrata a Sánchez: lleva 4 años sin un Debate de la Nación «pese a prometer que lo haría anualmente»

El Partido Popular (PP) retrata al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez: lleva cuatro años sin celebrar un Debate de la Nación, «pese a su propio compromiso de celebrarlo anualmente». Algo que para partido de Alberto Núñez Feijóo evidencia la «hipocresía» de Sánchez. Una promesa más incumplida de este Ejecutivo.

Ha sido la vicesecretaria de Regeneración Institucional del PP, Cuca Gamarra, quien ha denunciado esta situación que, a su juicio, evidencia la «falta de hábitos democráticos» de este Gobierno.

En concreto, Sánchez lleva toda esta legislatura sin someterse a un Debate sobre el estado de la Nación. El último tuvo lugar en julio de 2022, por lo que ha celebrado tan sólo uno en sus ocho años en La Moncloa, pese a la palabra dada.

El PP ha exigido con ahínco en esta legislatura celebrar el Debate de la Nación. De hecho, es una de las medidas que recoge en el plan de calidad institucional que presentó en enero de 2023 en Cádiz. Además, en abril de 2025 llevó al Pleno del Congreso su propuesta de reforma del reglamento de la Cámara Baja para regular su celebración anual y así forzar a Sánchez a convocarlo. La Cámara Baja tomó esa iniciativa en consideración, pero todavía sigue en plazo de enmiendas.

El Debate de la Nación es una cita parlamentaria instituida por Felipe González en 1983 y acumula ya 26 ediciones. Hasta 2015 se celebró todos los años en los que no hubo sesión de investidura, pero a partir de entonces, con la repetición de elecciones, las investiduras fallidas y las mociones de censura, tardó siete años en volver a convocarse.

Sólo uno bajo el Gobierno de Sánchez

«En los ocho años de Sánchez sólo ha habido un Debate de la Nación», critica Gamarra, señalando que si el presidente del Gobierno no lo celebra «es porque no le da la gana».

Para el PP, es el «colmo de la desvergüenza» es que el propio Gobierno anunciase la «obligatoriedad» de esa cita anual en septiembre del año 2024, cuando presentó su Plan de Acción por la Democracia en el Consejo de Ministros y siga sin convocarlo. «Es una hipocresía y una tomadura de pelo», afirma. Gamarra se ha pronunciado así en una entrevista en Europa Press, publicada este domingo.

Ese plan del Ejecutivo contempla la obligación de realizar el Debate sobre el estado de la Nación anualmente, lo que conllevará «una reforma del Reglamento de las Cortes Generales», según aseguró entonces el ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños.

La corrupción lo acorrala

Gamarra afirma que Sánchez no convoca ese debate porque actúa por «pura supervivencia» y se vería su «falta de proyecto para España» y «la corrupción que lo acorrala». «Además, se notaría que preside un Gobierno absolutamente dividido como se vio hace 10 días en el Consejo de Ministros que aprobó el decreto anticrisis por la guerra de Irán», añade.

Asimismo, advierte que en ese debate, en el que se someten a votación resoluciones de los grupos parlamentarios, quedaría «perfectamente retratada su falta de mayoría parlamentaria».

El PP sostiene que este comportamiento de Sánchez evidencia «su falta de hábitos democráticos» y recuerda que éste «ya dijo que gobernaría sin el Parlamento, pero no sólo sin capacidad para legislar, sino de someterse al mínimo control».

Gamarra, que ha coordinado el Plan de Regeneración Democrática que el PP aplicará si Feijóo llega a la Moncloa, critica que Sánchez se haya dedicado a «borrar» y «pisotear» usos democráticos que siguieron presidentes anteriores. Y eso ha hecho que el PP reclame convertirlos en obligatorios para que la ausencia de esos debates no se repita en el futuro.

«Si el PP gobierna también será obligatorio que el Gobierno tenga que rendir cuentas» del cumplimiento de las proposiciones y mociones aprobadas por el Parlamento, de forma que no queden en un limbo», indica la popular.

El PP preguntó al Gobierno por escrito en la Cámara Baja por qué no ha solicitado celebrar un debate de política general en 2025. La respuesta del Ejecutivo fue que «cumple rigurosamente con la obligación constitucional de someterse al control parlamentario a través de todos y cada uno de los mecanismos» que recoge la Constitución en su Título V, dedicado a las relaciones entre el Gobierno y las Cortes Generales.