Sánchez dinamita la OTAN y daña a España

Durante mucho tiempo atrás ha corrido el dicho en España acerca de que Sánchez, acorralado, es capaz de cualquier cosa. Primero fueron sus pactos con golpistas secesionistas, neocomunistas de corte bolivariano, herederos de ETA, etc.; y hoy, escondido a todo lujo en el palacio de Las Marismillas, quiere demostrar a Trump que lidera el frente opositor al inquilino de la Casa Blanca.

Un día no muy lejano fue el anfitrión en España de la Cumbre de la OTAN, celebrando un 40 aniversario del ingreso del país en la Alianza Atlántica. Hoy niega que las naves militares norteamericanas sobrevuelen espacio aéreo español con destino a Oriente Medio. Esta medida, de facto, también adoptada por el francés Macron (el gran enemigo político mortal en Europa del rubicundo y atrabiliario presidente USA) y por la escasamente liberal italiana Giorgia Meloni, supone la voladura formal de la Organización Atlántica.

Lo ha dicho con gran precisión el secretario de Estado de EEUU, Marco Rubio, tan alejado de las extravagancias verbales de su jefe de filas: «Si en circunstancias como las actuales (guerra abierta y descarnada con Irán), nuestros teóricos aliados nos impiden volar su espacio aéreo, ¿de qué sirve en la práctico la OTAN? Hemos dedicado miles de millones de dólares a proteger la seguridad de Europa y éste es el pago que recibimos…».

La queja del número dos del gobierno USA tiene su razón y su aquel. Cuando la primera potencia del mundo te advierte sobre estos asuntos, no debes tomar el tema a broma. Máxime, cuando se cita a España y se pone el agravio recibido sobre la pechera del primer ministro. Probablemente, a Sánchez, dentro de su inmensa irresponsabilidad y estulticia (demostrada con hechos durante ya ocho años) le haya hecho gracia; e, incluso, se haya sentido halagado por las referencias del hispanonorteamericano Rubio, pese a resultar esta cita extraordinariamente negativa hacia él. Sánchez ha demostrado también que todo (o casi) le importa una higa, excepto que suponga un riesgo para su poder y su statu quo como jefe del Gobierno. Mientras tenga los palacios del Estado para demostrar que es el que manda, mientras pueda darse la vida padre a costa del contribuyente, el resto son bagatelas, aunque con sus ataques constantes y permanentes a EEUU ponga en riesgo los intereses de los viticultores, olivareros, ganaderos, industriales y un sinfín de sectores y subsectores básicos para la economía nacional.

Lo importante es él; su ego enfermizo, la utilización espuria del poder, el abuso del mismo.

Durante muchos lustros y décadas, la izquierda y la extrema izquierda españolas se han desgañitado por las calles y plazas con aquel grito de «¡bases fuera!». Pues bien, héte aquí que las bases en suelo español de utilización conjunta con las fuerzas USA llaman a su fin. Marruecos es y representa para la primera potencia mundial un lugar más seguro, cálido y barato que Morón de la Frontera y Rota. Cuando ello suceda, a no tardar, ya saben los afectados a qué puerta tienen que llamar.