¿Qué es lo que hace que el aire sea respirable? No sólo el oxígeno. España sería un lugar libre para respirar si se evaporara el gas tóxico que expele la coalición social-comunista y Sánchez dimitiera. Pero como dicho zumbado no tiene otra ideología que su indecente ego, como carece de cualquier instinto noble, acepta las obscenidades que le imponen sus socios. Nada se opone a que digamos que su política se convierte en la usurpación de nuestros derechos, porque carece de intención democrática. El único afán del maniquí de La Moncloa es el abuso, puro y duro, al estilo de las repúblicas dictatoriales.

Retengo unos versos de Akhmatova y Pasternak – ya fallecidos – que lo retratan y clavan: “No porque esclavice, sino porque esclaviza sin imaginación; no porque siembre, sino porque él mismo cosecha; no porque sirva, sino porque cree ser el rey a quien sirve; no porque haga el ridículo 24 horas del día, sino porque parece un borrego” … (persiguiendo a Biden). Y cuando el zumbado creía tener todas las cartas marcadas aparece en la timba el delincuente en fuga y captura, el golpista Puigdemont, detenido no más bajar del avión en Cerdeña donde iba procedente de Bruselas, para asistir a un baile de sardanas.

El Gobierno señala que el prófugo “debe someterse a la acción de la Justicia, igual exactamente que cualquier otro ciudadano”, pues la detención obedece a un procedimiento judicial del juez Marchena que está en curso. Pero la ley nunca es igual para todos. Se hacen excepciones, con Sánchez, con Iglesias y sus colegas separatistas, a quienes se les autoriza a cometer la atrocidad que sea impunemente. Tal como está perfilado el tablero, las euroórdenes no se aplicarán y el corrupto de Waterloo volverá a librarse de la trena antes de que se apague el volcán de La Palma.

De ocurrir lo contrario, deseo de todo buen español, pronto volverá la paz a la isla en llamas y renacerá un paraíso. Y si Puigdemont acaba entre rejas, que es donde merece estar, pondrá en peligro los denigrantes pactos con otros separatistas que sostienen a Sánchez y el zumbado se irá a la porra. Por fin.