El PSOE se avergüenza de sus siglas

Cómo de mal estará el PSOE, especialmente el de Extremadura del imputado Miguel Ángel Gallardo, que ha tenido que lanzar una campaña en la que ocultan las siglas para, por 109 euros, convocar a los jóvenes a participar en un spot publicitario para las elecciones extremeñas del próximo 21 de diciembre. A través de un mensaje de WhatsApp, se solicitan jóvenes de entre 20 y 30 años para actuar como figurantes en un anuncio «para un partido político extremeño», exigiendo a los interesados una foto de cara y cuerpo. Se facilita el contacto de un tal Iván.

El mensaje reza así: «Si te encaja el plan y quieres un sobresueldo manda un WhatsApp con tu nombre edad, fotos de cara y cuerpo». La cita está prevista para este sábado y el lugar de rodaje se ubicaría en Mérida, ciudad a la que los elegidos deben «llegar por medios propios». Por participar, en la grabación, cuyos ensayos están calculados en 11 horas aproximadamente, «el salario» lo han fijado en 50 euros por derechos de imagen además de 59 euros por la jornada. En total, pues, 109 euros.

Lo primero que sorprende es que el PSOE no sea capaz de convocar a un puñado de jóvenes sin tener que recurrir a captarlos a través de mensajes en redes sociales. Y lo segundo es que escondan la marca, aunque pueda que se deba a que su imagen reputacional está bajo mínimos a raíz de los múltiples escándalos de corrupción en los que está inmerso el socialismo. Parece evidente que cuando un partido político tiene que parapetarse tras el anonimato es que es consciente de que su credibilidad está por los suelos.

Gallardo, imputado de por los delitos de prevaricación y tráfico de influencias en la contratación del hermano músico de Pedro Sánchez, no tiene siquiera un puñado de jóvenes que se presten de forma desinteresada a aparecer en la campaña socialista. Las cosas, visto lo visto, están aún peor de lo que parece