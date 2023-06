El PSIB no puede dar lecciones

El PSOE de Armengol sigue sin entender el resultado de las recientes elecciones autonómicas y municipales del pasado 28 de mayo. Un resultado aplastante para el Partido Popular, que ha sumado en Baleares más apoyos que todos los partidos de izquierda juntos.

Los socialistas, desde la misma noche electoral y después del anuncio de la convocatoria de las elecciones generales por parte de Pedro Sánchez, en lugar de hacer la más mínima autocrítica sobre su fracaso electoral, se han limitado a implantar falsos argumentos como que ahora vienen gobiernos de ultraderecha e incluso se han atrevido a comparar a Feijóo con Trump.

Pedro Sánchez y su alumna aventajada Francina Armengol se olvidan de que han gobernado y están gobernando con la extrema izquierda, incluso a nivel nacional han llegado a acuerdos con Bildu, pero nada es de extrañar para quien lleva en su ADN aquello de «consejos vendo que para mí no tengo».

Durante esta semana la líder de los populares, Marga Prohens, ha mantenido una ronda de contactos con todos los partidos con representación parlamentaria. En este sentido, el PSIB no solo ha dicho que no daría los 100 días de gracia, sino también ha avisado de que haría una oposición contundente contra un hipotético gobierno del PP y Vox. Lo que no dicen y no parecen entender es que el resultado obtenido por el Partido Popular de Prohens le permite gobernar en solitario en la principal institución autonómica.

El PSIB ya se ha puesto en modo electoral y pretende que haya acuerdos de PP y Vox para hacernos creer que ellos representan la moderación, cuando es un partido que lleva ocho años gobernando de forma continuada con la extrema izquierda. El PSOE de Sánchez y de Armengol haría bien en hacer algo de autocrítica de su gestión. Apelar a que viene la derecha es no entender el resultado de las elecciones.

Precisamente, el resultado a favor del cambio es fruto de que los ciudadanos han optado por gobiernos estables que ofrezcan soluciones a sus problemas frente a gobiernos incompetentes y extremistas. Ahora Pedro Sánchez nos lleva a unas elecciones cuando medio país estará de vacaciones para intentar salvarse él, al igual que Armengol, que ha optado por una huida hacia adelante marchándose de número 1 en la lista del Congreso de los Diputados por las Islas.

En conclusión, queridos lectores de OKDIARIO, en Baleares se ha optado por un cambio que es indispensable y ahora, a pesar de las trabas de Pedro Sánchez, tenemos una magnífica oportunidad para que haya también el cambio más que necesario en el Gobierno de España.