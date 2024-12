El problema de Ábalos es que Aldama sabe mucho más de él que Ábalos de Aldama

«Los chinos ya han cerrado la persiana. En cuanto se levanten mañana nos lo dan. También hemos pedido autorizaciones de vuelo a todos los países en tránsito». Este mensaje del ex ministro de Transportes José Luis Ábalos al empresario Víctor de Aldama viene a confirmar lo que este desveló ante el juez, dejando en evidencia lo manifestado por el ex número dos del PSOE en el Supremo. Y es que la prueba que hoy aporta OKDIARIO viene a confirmar que José Luis Ábalos gestionaba personalmente los contratos de mascarillas de la trama Koldo. Dicho de otro modo: si, según el ex ministro, él no se ocupó jamás de estos menesteres porque estaba ocupado en asuntos de mayor transcendencia, el mensaje de Aldama deja bien a las claras que Ábalos se ocupó de llevar a cabo las gestiones para lograr las autorizaciones aeroportuarias para traer material sanitario de China. Pese al amplio volumen de contratación de su ministerio y que no era su función específica, Ábalos se encargó personalmente de estos contratos en los que la Audiencia Nacional ha detectado mordidas millonarias.

La estrategia de defensa de Ábalos y Koldo García pasa, como ha quedado de manifiesto, por negar a Víctor de Aldama, un plan que presenta un pequeño inconveniente: el empresario sabe mucho más de José Luis Ábalos y de su asesor Koldo García de lo que Ábalos sabe de Aldama. Y como muestra, un botón. Ábalos pretende convencer al Supremo de que lo dicho por el empresario es un cuento chino, pero el empresario responde con las cuentas chinas de Ábalos, una conversación en la que queda claro que el ministro no es que estuviera al tanto de la operación mascarillas, sino que se implicó hasta el punto de hacer las gestiones necesarias para que la partida superara las trabas aeroportuarias. «Los chinos ya han cerrado la persiana. En cuanto se levanten mañana NOS lo dan». Ese NOS es definitivo.