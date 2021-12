No hace ni tres mes que Pedro Sánchez se comprometió públicamente ante todos los españoles a que el precio de la luz terminaría 2021 al mismo nivel que en 2018. Pues bien, al ‘Pinocho de la Moncloa’ se le ha encendido otra vez la nariz, porque el dato de cierre de la factura de noviembre permite ya afirmar taxativamente que el presidente no cumplirá su promesa. Es más, cada hogar medio español debería no pagar nada de luz en diciembre, sino cobrar 25 euros, para que el cuento de Sánchez se hiciera realidad.

Y eso que Pedro Sánchez hizo trampas: eligió 2018, porque ese año cerró con un precio medio por factura mensual de un hogar estándar español de 67,21 euros, el más alto de los últimos tiempos. Es decir, que el presidente eligió el año que más le interesaba y no lo más recientes, como 2019 o 2020, que habría sido lo normal. Aún así, en 2018 cada hogar medio español gastó en luz 806,52 euros en todo el año. Pues bien, con los precios de 2021, desde enero a noviembre cada hogar medio español ya lleva un gasto acumulado de 831,98 euros. Es decir, 25,46 euros más que lo gastado en todo 2018. La nariz del «Pinocho de la Moncloa» se ha puesto incandescente, porque el Gobierno tendría que devolver dinero a los consumidores para que su solemne promesa se cumpliera.

Sánchez dijo lo siguiente: «Estamos trabajando con un plan para llegar a un compromiso concreto, y es que al final de 2021 los españoles echen la vista atrás y vean que han pagado en la factura de la luz una cuantía similar y semejante a la que pagaron en 2018». Pues bien, presidente, los españoles han echado la vista atrás y han comprobado que usted es un trilero de tomo y lomo y que su palabra no vale nada. Porque el recibo medio de septiembre (cuando Sánchez hizo su promesa) fue de 87,40 euros y en noviembre ha sido de 95,94 euros. Es decir, que no ha bajado, sino que ha seguido subiendo. Otro dato, el precio de la luz en noviembre es cinco veces mayor al del mismo mes del año anterior. El paquete de medidas adicionales del Gobierno para contener el alza de los precios ha resultado ser eso, un paquete. Y el presidente del Gobierno -aunque ya lo sabíamos-, un mentiroso patológico.