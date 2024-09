¿Pero qué es esto? ¿Unos cuantos presuntuosos, malévolos, creídos en la infalibilidad, obtusos, dementes, trasnochados, envidiosos, dictadores nacionalsocialistas y comunistas, racistas y pseudoredechistas abrazados mutuamente para la destrucción de España?

¿Pero qué es esto? ¿Tiranos, ladrones, malversadores, mentirosos amigos de terroristas, asesinos, bandidos, malhechores, prófugos de la justicia y criminales mandando?

¿Pero qué es esto? ¿Estafadores, corruptos, ladrones, manipuladores y mentirosos, como modelo a seguir?

¿Pero qué es esto? ¿Esto es España? ¿Esto es lo que queremos que sea? ¿Esta es la herencia maravillosa que nos dimos unos y otros hace casi cinco décadas?

¿Esto es abrazo de reconciliación y paz que prometimos transmitir de generación en generación? ¿Esto es la civilización que España representa? ¿Esto es la consecuencia de siglos de esplendor y también épocas de miseria que felizmente creíamos superadas para siempre?

¿Pero qué es esto? ¿La desvergüenza por sistema y el engaño y la perversión como método? ¿Pero qué es esto? ¿La insolvencia manifiesta e irresponsable día a día y ello como fórmula magistral?

¿Es asumible en un presidente de Gobierno un discurso populista-comunista, o asumible atraer a centenares de miles de inmigrantes un día y al día siguiente volverse atrás, tras llamada de Bruselas y parar el carro, o nombrar esta semana al gobernador del Banco de España sin consenso, fagocitando otra institución, o dar inconstitucionalmente los impuestos a Cataluña eliminando la igualdad entre los españoles, con ello dar soberanía, y aceptando el chantaje de golpistas para seguir en la silla tras aceptar la entrada y salida en España de un prófugo? ¿Y el fiscal general del Estado en la apertura del año judicial, a punto de ser imputado, y ser nuevamente la voz de un gobierno traidor y todo delante del Rey? ¿Es asumible estar rodeado de corrupción en su familia y no haber dimitido hace meses?

¿Pero qué es esto? ¿La ignominia y la falta más absoluta de ética como propuesta ejemplar para gobernar?

¿Pero qué es esto? ¿La calumnia, la codicia, la corrupción, la manipulación diaria, el chantaje como fórmula para continuar en la más absoluta podredumbre?

¿Pero qué es esto? ¿La imposición de una ingeniería nacional socialista y comunista, actualizada al estilo Maduro chavista, para hacer ver que seguimos en democracia, escondiendo ya sin tapujos bajo ese manto la dictadura?

¿Pero qué es esto? ¿La fórmula mágica que hay que ofrecer al mundo libre y democrático, aderezada de la más abyecta inmoralidad y España tener que cargar con esa imposición de la más terrible imagen y de las más negativas consecuencias imaginables?

No. Esto no puede seguir así. España no merece esta depravación y esta indignidad…

No. España es una gran nación que no merece ser dirigida por una degeneración sin precedentes.

No. España es la patria de quienes han construido una sociedad ejemplar en todos los ámbitos imaginables, con la obligación de transmitirla a las siguientes generaciones y no de quien quiere romper y destruir una labor de siglos.

No. España es el gran tesoro de la reconciliación y de la paz que nos dimos y que asombró al mundo y no de quien trabaja a diario para sembrar odio, depravación y lo peor de los sistemas que provocaron la mayor tragedia de la historia de la humanidad.

No. España es ejemplar y es el crisol de una rica herencia que nos hace estar a la altura de los mejores y ser además admirados por el mundo en tantísimas ocasiones.

No. España es la impulsora de la creación de los derechos humanos y de la democracia y ello no admite impostores.

No. España es el ejemplo creador de una civilización que es, junto al aporte de algún otro origen, de nuestra cultura cristiana y occidental, en la que el mundo libre puede existir. Nadie, y menos quien no tiene principios ni respeto a nada, puede por mucho que lo intente, aun con todo el poder, destruir España.