Barcelona-Real Madrid: una final de escándalo

Barcelona y Real Madrid disputan este sábado (La Cartuja, 22:00 horas) en Sevilla una final de la Copa del Rey que quedó manchada antes de jugarse. Las polémicas declaraciones de González Fuertes y De Burgos Bengoetxea atacando al Real Madrid a mediodía desataron la tormenta y provocaron el gran enfado del club blanco. El partido, a pesar de lo que digan desde la capital de España, llegó a estar en el aire y este sábado se jugará una final de escándalo.

¿El motivo? Pues el siguiente. Los árbitros de la final atacaron abiertamente a los blancos en la rueda de prensa previa y el Real Madrid no dudó en reaccionar. Nadie habló en la rueda de prensa, ni Ancelotti ni Modric, no entrenaron en La Cartuja y nadie representó a los blancos en la cena oficial que se celebró en el Real Alcázar de Sevilla. Donde sí acudió Laporta, Louzán y Mendina Cantalejo, entre otros. Incluso, se llegaron a plantear no jugar, aunque finalmente todo quedó en una amenaza.

Pocas dudas y un compromiso

Por lo tanto, el partido se jugará y toca hablar de los futbolísticos, justo lo que no pasó en la previa. El Real Madrid llega a este encuentro muy lejos del favoritismo, pero con ganas de dar la campanada. Para ello, Ancelotti tiene claro que debe conseguir que su equipo defienda, con un sistema que se parezca mucho a ese 4-4-2 que tanto ama.

Sobre el once, Ancelotti tiene pocas dudas. Courtois será el portero del Real Madrid en la final y Rodrygo titular. El debate es saber si apuesta o no por Mendy de inicio o, como dijo en Getafe, se decanta por Fran García, mientras que entre Ceballos y Modric pelearán por un puesto en el centro del campo. Y arriba, sí, jugará un Mbappé ya recuperado.

Un Barcelona perplejo

El Barcelona, mientras, no entendía nada. Joan Laporta llegó a la cena oficial junto a Rafael Louzán eufórico, con el puño en alto, en mitad de toda la polémica. El club catalán mantuvo en todo momento que ellos no tenían nada que decir. Era el Real Madrid el que tenía que dar explicaciones, decían desde el club catalán. «Nosotros hemos hecho lo que nos han mandado», añadía.

Efectivamente. Así fue. El Barcelona hizo lo que la Federación le mandó. Sin rechistar. Hansi Flick y Ronald Araujo comparecieron en la sala de prensa de La Cartuja con normalidad. Y luego entrenaron antes de que la tormenta estallase del todo.

Pero la realidad era que la tormenta ya había estallado anteriormente tras la rueda de prensa de los árbitros. Flick y Araujo no quisieron mojarse. Todo lo contrario. Tomaron la decisión de ponerse de su lado: «Hay que defenderlos». Estaban tranquilos porque sabían no dependía de ellos solucionar este embrollo.

En materia futbolística, el Barcelona busca ganar su segundo título de la temporada con una Copa del Rey que ya antes de jugarla estaba manchada. El equipo culé tenía claro que eran favoritos. Pero una final ya se sabe. Flick tiene la duda en su once de si poner a Dani Olmo de falso 9 y fortalecer el centro del campo, o colocar a Ferran Torres y jugar con su habitual 4-3-3.

Un Barça que encara esta final en mitad de una gran temporada culé donde pueden levantar el triplete. Ya ganaron la Supercopa de España, precisamente contra los blancos. Son líderes de la Liga, finalistas de Copa y en semis de Champions. Precisamente en Europa juegan el miércoles que viene. Un cuadro azulgrana que sin duda estuvo más focalizado en la final que su rival.

Barcelona – Real Madrid: posibles onces