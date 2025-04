Ya hay fecha para la peor borrasca y no pinta nada bien: Jorge Rey confirma el día

Jorge Rey confirma lo que todos no querríamos ver, el momento en el que se acerca una nueva borrasca que no pinta nada bien. Estamos viviendo una de las primaveras más lluviosas de los últimos tiempos, hacía años que no veíamos los embalses tan llenos. Algo que no tendría por ser algo anormal, especialmente si tenemos en cuenta que estaremos ante una novedad destacada para la que quizás no estamos del todo preparados, sino todo lo contrario. Tendremos que esperar lo inesperado en estos últimos tiempos.

El experto Jorge Rey no duda en lanzar una serie de advertencias que podemos empezar a ver llegar de tal manera que tocará estar pendientes de unos cielos en los que todo puede ser posible. Habrá llegado el momento de apostar claramente por ciertas novedades que irán de la mano de algunos cambios que hasta el momento no teníamos en mente. Son tiempos de apostar claramente por algunos detalles que quizás hasta ahora no pensábamos que fueran tan destacados, sino todo lo contrario. Las Cabañuelas no tienen ninguna duda de lo que nos espera y parece que no es nada bueno.

Jorge Rey confirma el día

Las redes sociales de Jorge Rey se han convertido en las más visitadas de todas, en especial si tenemos en cuenta que estaremos ante algunos vídeos que son la previsión del tiempo más exacta que existe. Si vemos como al inicio de la temporada, era el único que advertía de que este año sería más lluvioso de los anteriores, empezamos a ver que este sistema realmente funciona.

Las Cabañuelas parece que dicen la verdad más absoluta con un sistema tradicional de previsión del tiempo que se adelanta a los mapas. Es una manera de saber qué es lo que nos está pasando de una forma extraordinaria. Con la mirada puesta a una serie de cambios y de situaciones en las que todo acabará siendo posible.

Estos cambios en el tiempo pueden darnos determinadas novedades destacadas que podrían acabar siendo claves para organizarnos en unos días en los que parece que el mal tiempo se irá acercando poco a poco. No debemos confiarnos, ya que ese sol que nos estará acompañando en breve, puede convertirse en algo muy distinto. Confirma Jorge Rey este día en el que todo cambiará y para el que debemos estar preparados.

Este es el día en el que llega la peor borrasca de la temporada a España

Esta primavera nos hemos enfrentado a todo tipo de fenómenos, desde unas lluvias abundantes poco comunes, hasta un cambio radical que nos ha dejado una situación poco común. Vivimos una primavera repleta de cambios que puede dar lugar a nuevas borrascas inesperadas.

Tal y como se nos presenta en el canal del tiempo de Jorge Rey: «Durante la jornada del domingo, vemos que esas precipitaciones, esas tormentas, van a menos, pudiendo afectar algunos puntos de las Islas Baleares o incluso del Cantábrico, pero ya sin importancia». Este fin de semana sacaremos el paraguas y lo haremos hasta el domingo, la semana que viene, a partir del miércoles volveremos a ver llegar una nueva borrasca.

Una previsión del tiempo que coincide con una AEMET que lanza esta previsión del tiempo: «Con el establecimiento de una dorsal en la Península se tiende a una estabilización, salvo en el nordeste y Baleares, donde aún persiste la inestabilidad. Los cielos estarán poco nubosos en general, con nubosidad de evolución por la tarde, más abundante y profunda en el extremo nordeste y Baleares, donde habrá chubascos y tormentas que pueden ser localmente fuertes y ocasionalmente con granizo. No se descartan lloviznas débiles en el Cantábrico oriental y Pirineos en la primera mitad del día. Podrán ser en forma de nieve en el Pirineo por encima de 1700/2000 m. En Canarias, intervalos nubosos tendiendo a despejar.

Temperaturas máximas en descenso en el área mediterránea, salvo en Cataluña, pudiendo llegar el descenso a notable, y en ascenso en Canarias y en el resto de la Península, que será más acusado cuanto más al noroeste e incluso localmente notable en la Cordillera Cantábrica y en Galicia. Temperaturas mínimas en ascenso en el cuadrante suroeste, sin cambios en el valle del Ebro y su entorno y en Canarias, y en descenso en el resto peninsular y en Baleares. Heladas restringidas a zonas altas de las montañas de la mitad norte».

Siguiendo con la misma previsión: «Soplarán vientos flojos en general con predominio de la componente norte. Cierzo moderado en el Ebro y tramontana con intervalos de fuerte en Ampurdán y Menorca, tendiendo a amainar. En Alborán y el Estrecho, vientos moderados de levante con intervalos de fuerte en el Estrecho. En los litorales del Cantábrico dominará el este y el nordeste y en Galicia la componente norte. En Canarias continuarán los alisios moderados».