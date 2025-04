Aviso urgente de la Guardia Civil que afecta a España: lo que está pasando con las multas de la DGT

Vivimos en una época en la que la tecnología avanza a pasos agigantados y, con ella, también evolucionan los métodos que utilizan los delincuentes para engañar a sus víctimas. En las últimas semanas, la Guardia Civil ha lanzado una seria advertencia que afecta a toda la población: se ha detectado una ola de fraudes digitales relacionados con las multas de tráfico. Los estafadores están suplantando la identidad de la Dirección General de Tráfico (DGT) a través de mensajes de texto y correos electrónicos falsos.

El objetivo de estos ataques no es otro que aprovecharse de los más desprevenidos para robar sus datos personales y bancarios. Al introducir información sensible en una página falsa, el afectado están entregando acceso a sus cuentas bancarias, sus tarjetas de crédito y, en algunos casos, hasta su identidad. Esto puede derivar no sólo en cargos fraudulentos, sino también en delitos más graves como la suplantación de identidad, donde los delincuentes utilizan la información para abrir líneas de crédito o cometer otros fraudes en nombre de la víctima.

La nueva modalidad de fraude que suplanta a la DGT

En esta última oleada de ataques cibernéticos, a través de mensajes SMS o correos electrónicos, informan a la víctima de que supuestamente tiene una multa de tráfico pendiente con la DGT. Para aumentar la presión, suelen incluir mensajes de urgencia, advirtiendo que si no se paga de inmediato, el importe de la sanción se incrementará o se perderá un supuesto descuento especial.

Estos mensajes redirigen a las víctimas a páginas web que imitan a la perfección la apariencia de la página oficial de la DGT. Desde el logo hasta el diseño, todo está cuidado al detalle para que la persona no sospeche y crea que está realizando un trámite legítimo. Una vez dentro de la página fraudulenta, se solicita a la víctima que introduzca sus datos personales y bancarios, bajo la promesa de pagar la multa de forma rápida y con descuento.

Según las autoridades, algunas personas han llegado a perder cantidades superiores a 1.600 euros tras caer en esta trampa. Y lo peor es que, al tratarse de fraudes digitales, el rastreo y recuperación del dinero robado es extremadamente difícil.

Tácticas de presión

Una de las estrategias más efectivas que utilizan los estafadores es ofrecer un supuesto descuento si el pago se realiza en un plazo muy corto, a veces de sólo unas pocas horas. De esta manera, buscan que la víctima actúe de forma impulsiva, sin tiempo para pensar o consultar la veracidad del mensaje.

El descuento suele rondar el 50% del importe de la multa, lo que hace que el mensaje resulte todavía más atractivo. Además, los estafadores incluyen amenazas sobre recargos y sanciones adicionales si no se realiza el pago a tiempo, aumentando así la ansiedad del destinatario.

Este tipo de técnicas de ingeniería social aprovechan el miedo y la urgencia para forzar decisiones apresuradas. El objetivo es que el ciudadano no se detenga a pensar y, mucho menos, que entre en la página oficial de la DGT para comprobar si realmente existe esa multa.

Si lamentablemente has caído en la trampa de un enlace fraudulento y has compartido información personal o bancaria, es fundamental actuar con rapidez. En primer lugar, ponte en contacto con tu banco para bloquear tus tarjetas y proteger tus cuentas, evitando así movimientos no autorizados.

A continuación, cambia las contraseñas de todas las cuentas en las que uses claves similares o idénticas a las que introdujiste en la página falsa, para evitar accesos indebidos.

También es muy importante recopilar todas las pruebas posibles y presentar una denuncia en la comisaría más cercana. Cuanta más información facilites, más opciones habrá de identificar a los responsables. Por último, informa a la Guardia Civil a través de sus canales oficiales.

Cómo protegerse

Con el auge de este tipo de estafas digitales, la Guardia Civil y distintos organismos oficiales han compartido una serie de pautas clave para protegerte y evitar ser víctima de estos engaños.