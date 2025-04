Ni se te ocurra poner esta planta en la entrada de tu casa: la va a llenar de energías negativas, según el Feng Shui

El Feng Shui es una antigua práctica china que busca mejorar la calidad de vida mediante la armonización energética. Esta no se basa en factores aleatorios, sino en la disposición y orientación de los objetos y espacios, para poder fomentar un flujo de energía positiva (Chi). ¿Cuál es el objetivo? Que el ambiente promueva el bienestar, la armonía y la buena fortuna.

Si eres de los interesados en vivir en un hogar equilibrado, es verdad que hay que seguir algunas reglas. Y trabajar conforme a eso, no lo contrario. Hay plantas que ayudan, otras que pueden arruinar el ambiente si no se colocan en el lugar correcto, y ese es el caso del cactus. Una planta resistente, sí. Estéticamente atractiva también. Pero si la pones donde no va… puede convertirse en un imán de problemas.

Esta es la planta que nunca debes poner en la entrada de la casa, según el Feng Shui

Sabemos que un cactus en la puerta se ve moderno, minimalista y puede que muy aesthetic. Pero según el Feng Shui, es un error enorme poner esta planta justo en la entrada (el punto clave por donde entra la energía al hogar) puede ser como cerrar la puerta a las buenas vibras y dejar que entren los conflictos.

¿El motivo? Las espinas. Su forma puntiaguda simboliza agresión, tensión, defensa. En lugar de dar la bienvenida, el cactus actúa como un guardia que repele. Y eso no sólo aplica a las malas energías, sino también a las oportunidades, el dinero, incluso la paz familiar. Según esta filosofía, todo objeto con forma amenazante en el acceso principal genera una energía cortante, bloqueadora.

Lo que sorprende de este descubrimiento es que muchos piensan que por ser una planta de fácil cuidado, es ideal para cualquier rincón. Pero no, en Feng Shui, el contexto lo es todo, y el cactus es una planta de defensa, no de recibimiento.

¿Dónde se puede poner el cactus, según el Feng Shui?

Esto no significa que tengas que deshacerte de tu cactus favorito. Sólo hay que saber dónde ubicarlo para que trabaje a tu favor, no en tu contra. Aquí van tres lugares donde sí encaja perfectamente:

En el jardín o balcón: en espacios abiertos, los cactus cumplen su función protectora sin interferir con la energía interior. Su presencia aquí ayuda a formar un escudo ante malas intenciones, envidias o visitas indeseadas. Cerca de una ventana: si lo colocas dentro de casa, que sea junto a una ventana. De preferencia, que tenga buena entrada de luz y cierta conexión con el exterior. Allí, el cactus filtra las energías que entran, sin bloquear el flujo positivo dentro del hogar. En la oficina o espacio de trabajo: aquí es donde mejor se llevan. Se dice que ayudan a neutralizar la envidia, las tensiones y los conflictos. También se cree que absorben parte de la contaminación electromagnética de los dispositivos electrónicos.

Los cactus, como todo en Feng Shui, no son buenos ni malos en sí. Son intensos, absorben, protegen, y si se colocan mal, también alteran. Si vas a usarlos, que sea con intención.