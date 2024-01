Palma es una ciudad magnífica. Palma es, contrariamente a quienes ahora la han calificado como una ciudad pura basura, es la ciudad mediterránea con su casco antiguo más extenso y, desde que inició el proceso de restauración, más bien recuperado hasta el punto de alcanzar ya prácticamente su totalidad.

Palma es, además, una ciudad con su casco antiguo casi completamente peatonalizado al haberse convertido en áreas de circulación restringida. Pero Palma, con la permisividad propia de un Ayuntamiento socialista dominado por Mes, es hoy, una ciudad sucia donde los grafitis de las paredes de su casco antiguo aparecen pintarrajeados –en realidad con firmas- hasta tal punto que resulta absolutamente necesario que el Ayuntamiento actúe con rigor para devolverle a Palma el esplendor ahora vandalizado por varias docenas de discapacitados intelectuales, que es un calificativo apropiado, entre los cuales ahí tenemos su firma: TH, RJ SV

o VPG: Pero hay más, muchos más.

Pero las cosas parece que van a cambiar. El Ayuntamiento eliminó en tiempo récord las pintadas vandálicas del convento de Santa Magdalena y Emaya limpió los grafitis pocas horas después de que aparecieran en la superficie protegida del convento y que en verano fue objeto de una rehabilitación.

El impulsor de esa iniciativa fue Josep Forteza-Rey que contó con el asesoramiento de ARCA y colocaron carteles advirtiendo de que se trataba de un muro protegido y estaba previsto iniciar la limpieza de su totalidad para completar la rehabilitación de todo el conjunto con un coste de unos 20.000 euros, es decir 1.000 euros por cada panel.

Ahora advirtamos lo siguiente. Primero: la multa por vandalizar paredes es una cantidad ínfima y así Cort no acabará con el problema. Segundo, y aún más importante, la Policía Local en esta cuestión ha sido de una inutilidad manifiesta. Han vandalizado la ciudad si que no hayan sido capaces de encontrar ningún vándalo. O es que tenían órdenes superiores para consentir este desmadre. A ver.

MIERCOLES: MÉS CON LA PURRIA. He aquí la confesión: «@MESperMallorca Celebram la Diada de Mallorca amb un dinar popular i acompanyats dels companys i companyes d’@ehbildu… «. ¿Les resultó grata la compañía de libertadores de asesinos etarras? Probablemente falta añadir a este tuit la palabra vergüenza.

JUEVES: EN PATINETE: El PSOE ha calificado de «inaceptable» la negativa del Ayuntamiento a recuperar el carril bici de plaza España y su plan de eliminar el de Blanquerna. Los socialistas reclaman por tanto que reconsidere estas decisiones al tiempo que lo acusan de «falta de

compromiso con la movilidad sostenible». Bien, ahora veamos cual es la realidad de estas afirmaciones. La plaza de España, centro ciudadano entre el casco antiguo y el ensanche es, dimensiones aparte, el equivalente –ahí están devotos del catalanismo— de la plaza de Cataluña.

¿Han visto los socialistas, que de poco se enteran, poner un carril en dicha plaza para que circulen patinetes y bicicletas? De ridículos pasados nos salve el señor. Vayamos un poco más lejos. ¿Ha visto el PSIB circular patinetes por Trafalgar Square o la Place Vendome? Con respecto a Blanquerna, hasta que no ocurra una auténtica desgracia no permiten tocarlo con las manos, como Santo Tomás. Lo que quieren, en definitiva, es una ciudad con calles y plazas con patinetes y a lo loco. Pues no. El hartazgo de los ciudadanos apunta a todo lo contrario.