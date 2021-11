La última encuesta del CIS es -nunca mejor dicho- uno de esos ejercicios de autocomplacencia tan propios de quien practican el onanismo ideológico; esto es, darse gusto por la vía de establecer una relación causa-efecto entre quien vota a la izquierda y recurre a la masturbación para superar el confinamiento. Allá cada cual, pero es significativo que el Centro de Investigaciones Sociológicas -que gastando el dinero público en sondeos que son un chorreo de cretinez no tiene rival- concluya que quienes aseguran haberse masturbado durante el periodo de reclusión obligada a causa de la pandemia sean en su mayoría socialistas, seguidos por los votantes de Podemos. No es cuestión de perderse en disquisiciones sobre las causas de esta vinculación, entre otras cosas porque la fiabilidad de las encuestas del CIS es nula, pero sorprende que la Encuesta sobre relaciones sociales y afectivas en tiempos de pandemia sea tan concluyente.

En cualquier caso, las pajas mentales de José Félix Tezanos han quedado, negro sobre blanco, retratadas en un sondeo que es la quintaesencia de la estupidez. Puestos a divagar, que los votantes de izquierda busquen la autosatisfacción por la vía de la estimulación corporal revela que políticamente no están lo suficientemente estimulados, algo que Tezanos habrá advertido con honda preocupación. Y que los votantes de derecha no recurran con tanta intensidad a las prácticas onanistas como los de izquierda revela que son capaces de encontrar válvulas de escape alternativas, lo que, sin duda, tiene mérito habida cuenta de que este Gobierno tiene una especial propensión a invadir el ámbito de lo privado. A Tezanos parece que le pone eso de hurgar en las relaciones sexuales de los españoles y se ha montado una encuesta a mayor satisfacción en la que el bloque de la izquierda le gana al bloque de derechas a la hora masturbarse. Conclusiones, ninguna, salvo que el CIS, cuando no toca colocar a Pedro Sánchez como el mejor valorado, busca el placer de cintura para abajo.