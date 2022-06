Olona tiene un compromiso con Andalucía

La intención de Macarena Olona, candidata de Vox en las últimas elecciones andaluzas, es regresar a Madrid y recuperar alguna responsabilidad a nivel nacional. La dirección de Vox, con buen criterio, entiende que ese regreso sería inconveniente en las actuales circunstancias. Y es que Macarena Olona expresó su compromiso con Andalucía nada más conocerse el resultado electoral. Vox logró 14 diputados, dos más que los que tenía, un resultado por debajo de las expectativas que, sin embargo, llevó a la propia candidata a anunciar su voluntad de ejercer la oposición en el Parlamento andaluz. Lo manifestado en la noche electoral obliga a Macarena Olona a cumplir con la palabra dada. No se entendería que, a las primeras de cambio, Olona incumpliera ese compromiso, porque saldrían perdiendo ella y su partido. El electorado valora a los políticos que cumplen lo prometido y castiga a quienes se desdicen a las primeras de cambio. Olona se ganó la confianza de no pocos votantes andaluces que decidieron apostar por ella. Por ellos, por cada uno de ellos, tiene que continuar en Andalucía y aceptar que su candidatura llevaba implícito un compromiso que no puede quedar en papel mojado, porque la primera perjudicada sería ella y, por extensión, su partido. Perderían ambos, algo que ninguno de los dos puede permitirse en las actuales circunstancias.

Es comprensible que el resultado de Vox en Andalucía no haya satisfecho las grandes expectativas que Santiago Abascal había depositado en su candidata, pese a que logró superar el listón de los anteriores comicios autonómicos. La apuesta por Olona era arriesgada, porque es una de las voces más reconocidas y valoradas del partido, pero precisamente por eso, porque regresar a Madrid sería tanto como trasladar a sus votantes que la candidatura fue un error, lo que toca en las actuales circunstancias es seguir trabajando en Andalucía y por Andalucía, cumpliendo el compromiso que Macarena Olona adquirió