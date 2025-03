Nuevo lema del PSOE: una casa sin sexo te convierte en sintecho

Los socialistas, siempre tan preocupados por la salud sexual de los españoles, pretenden que las personas que no tengan en sus casas «cierto grado de intimidad para establecer relaciones» sean consideradas personas sintecho. Han sido las eurodiputadas del PSOE Idoia Mendia y Alicia Homs quienes, a través de una pregunta parlamentaria, han pedido redefinir el «sinhogarismo» con el objetivo de «erradicar la falta de vivienda en 2030». Pues que se lo digan a Pedro Sánchez, que en vísperas de las municipales y autonómicas de mayo de 2023 prometió construir cien mil viviendas públicas. Si los españoles no pueden dar rienda a su pasión en condiciones ya saben a quién pedirle explicaciones.

Lo del PSOE es una oda al cinismo: las cien mil viviendas que prometió Sánchez se han quedado en tres decenas y todavía tienen la jeta de proponer en el Parlamento Europeo que se aborde el problema con una visión más amplia que la de su «mera escasez». O sea, que no sólo hay que tener en cuenta si se tiene o no una casa, sino de analizar su nivel social; es decir aquel que determina si la casa puede denominarse casa. Si no se pueden establecer relaciones sexuales con un cierto nivel de intimidad eso no es una casa, por lo que su inquilino o propietario se convierte de facto en un sintecho. Es una manera más sutil de sumarse a la propuesta de Más Madrid, que diseñó una campaña en la que pedían «una casa para poder follar». Su argumento era contundente: «¿Cómo vamos a poder formar un proyecto de vida si tenemos que pedir permiso para follar hasta los 30 años?». Los socialistas no son tan explícitos, pero van en la misma dirección.

En el fondo lo que subyace en la propuesta socialista es una hipocresía como una casa. Las cien mil viviendas públicas de Pedro Sánchez se han quedado en mera promesa electoral y el PSOE acuña ahora el lema «Una casa sin sexo te convierte en sintecho». Espectacular.