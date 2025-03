Un ‘sintecho’ de Barajas a OKDIARIO: «Si yo viniera como turista y veo esto, me vuelvo a mi país»

«Si yo viniera a España de turista y me encuentro con esto bajándome del avión, ni me salgo del aeropuerto. Ahí mismo para atrás». Es la contundente y descriptiva reflexión que hace uno de los cientos de indigentes que han hecho del aeropuerto de Barajas su particular alojamiento. Barajas muta cada noche en una suerte de albergue de cientos de sintecho. OKDIARIO ha sido testigo directo de esa realidad y ha pulsado las voces de quienes son protagonistas de esas noches.

«Un pasajero italiano llega aquí a España, al aeropuerto, sale y se encuentra aquí todo esto y dice: ‘¿pero esto qué es?’ Toda la gente aquí durmiendo. Y es la imagen que das», añade otro trabajador. Minuesa apunta directamente al Gobierno como responsables de solucionar esta situación. «¿Por qué AENA y Sánchez no solucionan la situación de esta pobre gente?», se pregunta el reportero.

Los propios trabajadores reclaman una solución. «Tienen que poner asuntos sociales, o lo que sea, un remedio para esta gente», demanda uno de ellos, que añade: «Los impuestos míos, de usted, de este señor, de todos… ¿dónde va esta gente que deberían dejarles un sitio en el cual estén más acondicionados?».

El reportaje menciona que se habla de unas 500 personas que utilizan las instalaciones del aeropuerto para pernoctar. Sin embargo, durante el día estas personas no son visibles. «¿Dónde están esas 500 personas que duermen aquí en el aeropuerto? No están. Están paseando por el aeropuerto con sus maletas, con sus carritos, tratando de pasar desapercibidos. Y esta noche volverán a estar aquí», concluye Minuesa.

La realidad de los sin techo en el aeropuerto de Madrid-Barajas sigue siendo un problema sin solución aparente, mientras turistas, trabajadores y los propios afectados conviven en una de las principales infraestructuras del país.