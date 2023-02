Nadie lava más blanco que la testaferro usada para financiar a Podemos

Desde hace meses, OKDIARIO viene informando en exclusiva sobre las investigaciones de la UDEF en relación con la testaferro de Podemos señalada por El Pollo Carvajal como figura clave para financiar a Podemos desde el paraíso fiscal de Curasao. Carmen Julia Pérez Gómez es una venezolana cuyo rastro sigue la Policía a la par que el del ex militar venezolano Said Cabrera. Pues bien, la UDEF tiene claro que se recibieron al menos siete millones de dólares en la cuenta abierta en una entidad española donde Said Cabrera figuraba como apoderado. La titular de esta cuenta es, precisamente, Carmen Julia Pérez Gómez. El dinero se envió desde una empresa en las Islas Caimán, pero también desde una de las cuentas en Panamá controlada por una sociedad venezolana de la familia Rincón. Todo un entramado complejo cuyo objeto era borrar las huellas del delito.

Lo que está claro es que la declaración de El Pollo Carvajal, que señaló con toda claridad, aportando pruebas, la vinculación de dirigentes podemitas como Juan Carlos Monedero o Carolina Bescansa con el régimen venezolano, y describió con precisión milimétrica la ruta que seguía el dinero enviado por el chavismo, está sirviendo a la Policía para comprobar que, en efecto, la señalada como testaferro de Podemos blanqueó en España varios millones de dólares procedentes de Venezuela. Es decir, que El Pollo Carvajal no mentía cuando dijo lo que dijo. Las piezas encajan y, aunque algunos dirigentes podemitas piensen que todo esto se va a quedar en nada, lo cierto es que la UDEF esta estrechando el cerco. Para empezar, a la testaferro le han seguido el rastro y todo apunta a que próximamente habrá pruebas concluyentes que demuestren que era ella, en compañía de otros, quien se encargaba de blanquear el dinero. Más les valdría a algunos guardar silencio y ponerse a cubierto, porque las risas de antaño pueden tornarse en llanto