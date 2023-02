Una testaferro de Podemos blanqueó 7 millones de dólares en España procedentes de las islas Caimán

La Policía y la Audiencia Nacional investigan a la testaferro utilizada presuntamente para financiar a Podemos desde Venezuela. Se trata de la venezolana Carmen Julia Gómez, según desveló el jefe de la Inteligencia y Contrainteligencia de Venezuela Hugo El Pollo Carvajal, que ha blanqueado en España más de siete millones de dólares. OKDIARIO ha tenido acceso a este informe que se encuentra en el marco de las diligencias secretas abiertas tras la declaración del general chavista. Según se desprende de las investigaciones de la UDEF, poco a poco, se va comprobando que todo lo dicho por El Pollo era cierto. A pesar de las prisas de la Fiscalía por echar tierra encima de las pesquisas.

Los agentes han remitido al Juzgado Central de Instrucción número 6 un informe en el que señalan que entre los meses de abril y julio del 2014 –justo el año en el que se funda Podemos– la testaferro Carmen Julia Gómez y el ex militar venezolano Said Cabrera Abraham recibieron siete millones de dólares en una cuenta abierta un mes antes en una sucursal de Caixa Geral en Lalín (Pontevedra), un municipio gallego de 20.000 habitantes. Dicho montante procedía de la sociedad Adar Latam High Income Fund LTD, constituida en las Islas Caimán, y cuyos principales accionistas son los hermanos argentinos Diego y Sergio Gustavo Marynberg, vinculados a Nicolás Maduro e investigados en EEUU por supuestas maniobras de lavado de dinero vinculadas al régimen chavista.

Los empresario argentinos realizaron dicha transferencia a cambio de utilizar la venezolana Plymouth Overseas Limited –constituida un mes antes por la testaferro y el ex funcionario chavista– «con la intención de participar, utilizando esta empresa, en una licitación para conseguir un contrato de 80 millones de dólares promovido por la estatal venezolana PDVSA» y continuar con el saqueo a la joya de la corona de Venezuela.

Estos siete millones no son la única transferencia que recibió Carmen Julia Gómez en una cuenta abierta en un banco de un municipio de Pontevedra. Esta venezolana también recibió 999.960 dólares desde una cuenta en Panamá de la sociedad Tradequip, controlada por el empresario venezolano Roberto Rincón y su hijo José, investigado en la Audiencia Nacional por el desfalco a PDVSA.

Pero, gran parte de este dinero de procedencia presuntamente ilícita viajó fuera de España. Los agentes señalan: “No obstante lo anterior, señala la Policía, la práctica totalidad de estas cantidades recibidas en España en la cuenta de Caixa Geral (controlada por Carmen Julia Gómez y Said Cabrera) fueron a su vez transferidas a diferentes jurisdicciones fuera de nuestro país, siendo enviada la mayor cantidad a una cuenta en Nassau (Bahamas) en favor de la sociedad Plymouth Overseas Limited», cuyos accionistas son la testaferro y el militar venezolano, «en concreto, 5.194.395 dólares”. Añaden: “Otras cantidades significativas que fueron transferidas se enviaron a Curaçao, Santa Lucía y Estados Unidos”.

Posiblemente, estas cantidades fueron a parar a las arcas de otros partidos de extrema izquierda que están emergiendo en otros lugares del mundo como lo hizo Podemos en 2014 en España. Pues, el general chavista Carvajal señaló, en su informe remitido al juzgado, que esta testaferro era la utilizada para desviar fondos desde la narcodictadura de Venezuela hasta Suiza para financiar a partidos de extrema izquierda en todo el mundo. En esta operativa utilizaban una cuenta en un banco Suizo de Curaçao para que el dinero viajara hasta Europa. A partir de ahí utilizaron varios países, como España, para “hacer de trampolín” hasta el destino final.