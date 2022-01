El empresario que explota la fábrica de plásticos Playbol SA, el negocio familiar de los progenitores del presidente del Gobierno, ha dejado en evidencia la clamorosa mentira del padre de Pedro Sánchez, quien, a preguntas de OKDIARIO, manifestó que ya no tenía nada que ver con la sociedad. Pues bien, el empresario Albert de León es clarísimo: la fábrica de envases y embalajes de plástico «es de Pedro» (Sánchez Fernández). Se da la circunstancia -no precisamente menor- de que el Gobierno de Sánchez ha otorgado 701.741,22 euros en once ayudas públicas a Industrias Plásticas Playbol SL, la empresa que gestiona la fábrica de plásticos de los padres del presidente. De forma paralela, tras comenzar a recibir estas ayudas, Playbol SA, empresa de la que el padre de Sánchez es administrador único, multiplicó por cuatro sus beneficios a partir de que el presidente del Gobierno llegara a La Moncloa. En menos de doce meses pasó de ganar 200.000 a 800.000 euros, un incremento sorprendente.

No menos sorprendente, por cierto, que la súbita mejoría en las finanzas de Industrias Plásticas Playbol SL. Pasó de facturar cero euros en 2017 a 1,3 millones de euros en 2018. Casualmente se trata de la misma fecha en la que Playbol SA presentó notables mejorías. Y hay más. ¿Cómo es posible que siendo 2018 uno de los mejores años en términos económicos para la fábrica de plásticos del padre de Sánchez el gasto en salarios de sus empleados se recortara un 55%? La compañía facturó 1.362.482,99 euros y obtuvo un beneficio de 875.362,55 euros en ese periodo, mientras el gasto en el salario de sus trabajadores pasó de ser en 2017 de 403.789,20 euros y en 2018 de 181.799,60 euros.

Dado que el propio empresario que explota el negocio del padre del presidente del Gobierno ha dejado como un mentiroso a Pedro Sánchez Fernández, y dado que en las cuentas de Industrias Playbol SL y Playbol SA parece haber gato encerrado, no estaría de más -dado que el Gobierno ha otorgado jugosas subvenciones a la primera- que el Ejecutivo diera la cara de una vez por todas y terciara en un asunto que huele que apesta.