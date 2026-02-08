Eduardo Inda ha analizado sin tapujos los resultados de las elecciones autonómicas en Aragón, estableciendo tres conclusiones demoledoras que apuntan directamente contra Pedro Sánchez, el Partido Popular y los encuestadores. «Pedro Sánchez se ha pegado un batacazo histórico», ha sentenciado Inda, quien subraya que el verdadero candidato en Aragón era el presidente del Gobierno, no Pilar Alegría, a quien define como «marioneta y títere». El director de OKDIARIO compara este fracaso con el sufrido en Extremadura por Miguel Ángel Gallardo, recordando sus «apocalípticas consecuencias».

El análisis de Inda deja claro que la derrota socialista en Aragón trasciende lo regional y se convierte en un golpe directo a la credibilidad y liderazgo de Sánchez, quien ha personalizado la campaña sin obtener los resultados esperados.

La segunda conclusión apunta contra la estrategia del Partido Popular. Inda no oculta su estupor ante la decisión de llamar a un «lugarteniente» de Alvise Pérez [Vito Quiles] —a quien califica como «gran criminal» y «enorme delincuente»— para cerrar la campaña en Zaragoza el pasado viernes.

«No sé quién es el idiota al que se le ocurrió» esta estrategia, afirma tajante el periodista, quien advierte que «el alvisismo siempre acaba entre mal, muy mal o peor». Según su análisis, esta apuesta ha pasado factura al PP, que no ha logrado capitalizar adecuadamente el hundimiento socialista.

La tercera gran conclusión cuestiona la fiabilidad de los sondeos. «Los encuestadores vuelven a fallar más que una escopeta de ferias», critica Inda, quien pone el foco en una contradicción matemática evidente: si se pronosticaba que VOX duplicaría escaños, resultaba «física y metafísicamente imposible» que el PP mantuviera o superara sus resultados de hace tres años.

«Es de perogrullo. Hasta Abundio lo entendería», concluye el periodista, dejando en evidencia otro episodio más en la creciente desconexión entre pronósticos demoscópicos y resultados reales, una constante que se repite elección tras elección en España.