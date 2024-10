Inda: «Los símbolos del progresismo, una liberavioladores (Montero) y un depredador sexual (Errejón)»

Eduardo Inda, director de OKDIARIO, reacciona a las recientes informaciones tras la dimisión de Íñigo Errejón, ya ex diputado y ex portavoz de Sumar en el Congreso, después de las acusaciones por acoso sexual. El fundador de Podemos anunció este jueves que deja la política tras la publicación de una serie de testimonios que le acusan de ejercer violencia machista. El director de este diario recuerda primero el derecho a la presunción de inocencia del ex diputado. «Lo primero que hay que decir de Íñigo Errejón es que de momento pesa el dedo acusador de varias mujeres, pero no hay abierto ningún proceso judicial ni está imputado», dice Inda.

Sin embargo, el director de OKDIARIO recuerda también que ya era conocido que Íñigo Errejón es «un tipo violento». Lo contó este diario hace más de dos años, «cuando desvelamos que había pegado en el estómago a un enfermo con cáncer porque había osado pedirle un selfie». Inda recuerda que aquello «quedó archivado» porque «no había pruebas que acreditasen la denuncia del anciano afectado». El director de este diario señala que es «evidente» que Errejón «es un tipo violento» y que estas acusaciones «no nos sorprenden a algunos».

Inda saca una conclusión de las informaciones conocidas: «Más allá de toda duda razonable, la gran lección que tenemos que extraer es que una cosa es lo que dice la izquierda, lo que predica, y otra lo que hace».

Las acusaciones contra Errejón resultan un «ejemplo paradigmático» para Inda. «El gran abanderado del feminismo, del progresismo, de la lucha contra la violencia de género y contra el acoso a las mujeres, pues ha resultado ser, presuntamente, un auténtico depredador».

El director de OKDIARIO termina comparando las informaciones conocidas sobre Errejón con Irene Montero: «La gran abanderada de la lucha contra el heteropatriarcado, contra el machismo recalcitrante, y una ley suya benefició a 1.100 violadores y pederastas. Esta izquierda lo que demuestra es que es un auténtico asco».