El pasado violento de Errejón: así agredió a un jubilado con cáncer con una patada en la boca del estómago

Íñigo Errejón ha marcado este jueves la actualidad política al anunciar que deja la política después de que la publicación de varios mensajes anónimos, en los que se vincula a un político «muy conocido» con casos de violencia machista, se hayan relacionado con el líder de Más País. De hecho, Sumar ha abierto una investigación sobre las informaciones que señalan al hasta ahora portavoz de su Grupo Parlamentario en el Congreso. Errejón abandona la política, pero no lo hace salpicado sólo por estas informaciones: el fundador de Podemos protagonizó una enorme polémica por una patada a un septuagenario con cáncer de colon. El contexto de la agresión quedó recogida en un vídeo.

El diputado ha achacado su retirada de la vida política al «desgaste físico y mental» que le ha supuesto estar «en la primera línea política». Además, ha hecho alusión al «patriarcado» al decir que éste multiplica -«en el caso de los hombres»- la «subjetividad crónica» que genera la «exposición mediática». También ha reconocido estar en tratamiento psicológico, en parte por su «forma de vida neoliberal».

Errejón ha llegado, al final de este ciclo político «intenso y acelerado» que ha protagonizado «al límite de la contradicción entre el personaje y la persona» y ha reconocido «errores» que espera «reparar» de alguna forma «con esta decisión».

Uno de los episodios más relevantes de ese «intenso ciclo político» fue, sin duda, su enfrentamiento con un hombre con cáncer de colon. Fue en mayo de 2021 cuando Errejón protagonizó un encontronazo en el barrio de Lavapiés (Madrid), cerca de las 23:00 horas. Era la noche del cierre de campaña del 4M, elecciones en las que arrasó Isabel Díaz Ayuso.

Tras participar en un mitin con Rita Maestre y Mónica García, el fundador de Podemos se dirigió a Lavapiés a dar una vuelta con otros compañeros de partido. Mientras recorría las calles madrileñas, un hombre de 67 años le pidió una foto.

Errejón en el banquillo

El vídeo en el que Íñigo Errejón aparece en el contexto de la agresión denunciada por el jubilado, desvelado en exclusiva por OKDIARIO, sirvió para llevar al parlamentario al banquillo de los acusados. El diputado culpó a la víctima por pedirle una foto «de manera ofensiva y con insultos». Fue un vecino de la zona quien avisó a la Policía al presenciar la escena.

El relato del denunciante apuntaba que, al pedirle el selfie, Errejón le dijo que él a esas horas no trabajaba y, cuando el ciudadano le afeó su antipatía, el diputado acabó lanzándole un puntapié que le alcanzó en una hernia que empeoró en cuestión de horas.

En las imágenes se aprecia cómo dos hombres que acompañan al fundador de Podemos lo retienen hasta tres veces, cogiéndolo por el brazo, para evitar que regresara después de que amagara varias veces con hacerlo al retar al septuagenario con un gesto de «¡ven aquí!».

Tras el enfrentamiento, el hombre, que estaba en proceso de recuperación de un cáncer de colon, tuvo que interrumpir su tratamiento de quimioterapia para ser operado de una hernia agravada por la patada: «Ese hombre me dio una patada en la barriga como si quisiera apartarme porque le estuviese molestando (…) Me quedé tan sorprendido que no pude reaccionar (…) Me lanzó una pata despectiva, me trató como a un gusano, y eso es lo que me dolió y me sorprendió».

Por otro lado, un testigo relató que «todo sucedió muy rápido». » Cuando Alberto me dijo que usara su móvil para llamar a la Policía, escuché como alguien dijo ‘Íñigo, vete, corre’», testificó.

Tanto Errejón como su partido tildaron la acusación de «falsa» en un principio, para puntualizar después que el denunciante se dirigió a él de manera inadecuada. Finalmente, el líder del Más País fue exonerado gracias, en parte, a declaraciones como la del diputado de Más Madrid Alberto Oliver, el mismo al que Mónica García fichó recientemente para el Ministerio de Sanidad.

La carta completa de Íñigo Errejón