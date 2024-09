Mónica García enchufa a los 2 testigos que negaron al juez la patada de Errejón a un jubilado con cáncer

Mónica García ha enchufado en el Ministerio de Sanidad al diputado de Más Madrid Alberto Oliver. Amigo íntimo de Íñigo Errejón, su declaración como testigo fue determinante para que el líder de Más País fuera exonerado de la patada callejera que propinó a un enfermo de cáncer en Lavapiés. Con este fichaje, el Ministerio de Mónica García ha impulsado la carrera de los dos testigos clave del caso, ya que este mismo año, el también diputado de la Asamblea de Madrid Héctor Tejero se incorporó como asesor al gabinete de la ministra.

Alberto Oliver fue llamado a testificar en favor de Íñigo Errejón junto con Héctor Tejero en 2021. Sus declaraciones en el caso eran claves, ya que los vídeos presentados por el demandante, un hombre de 67 años que padecía cáncer, no tenían la calidad suficiente para acreditar la patada propinada por el ahora portavoz de Sumar en el Congreso. Errejón eligió dentro de su círculo a las personas que tenían que desautorizar las imágenes, y así lo hicieron tanto Oliver como Tejero.

«Los testigos manifestaron que en ningún caso se produjo la patada y lo dijeron por primera y única vez en el acto del juicio, ya que antes, jamás habían comparecido ante la autoridad judicial a mantener esa versión y tampoco se había producido ninguna declaración pública por parte de ellos en ese sentido. Los testigos que presentó el Sr. Errejón sí que pueden tener interés en que el Sr. Errejón sea absuelto, ya que sus sueldos como diputados regionales en la Comunidad de Madrid y asesor del propio Sr. Errejón dependen de los resultados electorales de éste, y no es muy aventurado pensar que posiblemente el resultado de este juicio pueda influir en su proyecto político», relataba entonces el abogado del demandante.

Finalmente, y aunque no pudo probarse que Errejón no protagonizase esa agresión a un hombre con cáncer el fallo judicial estableció que, ante dos versiones opuestas, «es evidente que alguien no está diciendo la verdad». Ante la incertidumbre, el Juzgado de Instrucción número 16 de Madrid decidió absolver al político aplicando el principio de in dubio, pro reo. Esta decisión fue ratificada posteriormente por la Audiencia Provincial de Madrid.

Alberto Oliver es un ingeniero industrial especializado en Economía en Telecomunicación, Energía y Transporte. Ha trabajado como ingeniero de línea de producción, en la división de diseño de una empresa de ingeniería, coordinando proyectos de construcción aeroespacial y en una pequeña empresa dedicada a la innovación. Nada relacionado con su nuevo destino en el Ministerio de Sanidad de Mónica García, aunque, según ha señalado el propio Oliver, el puesto concreto se sabrá «en próximos días».

El hasta ahora portavoz de Hacienda de Más Madrid se suma a la lista de diputados de esta formación que han ido nutriendo los diferentes ministerios, especialmente el de Sanidad, como Javier Padilla -ahora Secretario de Estado de Sanidad- y el otro de los testigos del caso Errejón, Héctor Tejero, que el pasado mes de enero dejó la Asamblea de Madrid para incorporarse como asesor en el Gabinete de la Mónica García.

Errejón a juicio

Íñigo Errejón será juzgado el próximo enero. El político fue absuelto en relación a la patada que le propinó a un hombre de 67 años con cáncer y, tras su exoneración, expresó su descontento, afirmando que «un señor de extrema derecha» había presentado una «denuncia falsa» en su contra. A raíz de estas declaraciones, este hombre presentó una demanda contra Errejón, argumentando que esas palabras lesionaban su derecho al honor, al implicar que había cometido un delito -presentar una denuncia falsa-.

Tras la admisión de la demanda del vecino, se llevó a cabo un acto de conciliación entre la defensa de Errejón y el demandante, quien exigía una compensación de 25.000 euros. Sin embargo, no se alcanzó ningún acuerdo. Por lo tanto, en una audiencia previa celebrada en julio, se fijó la fecha del juicio para el próximo 8 de enero.