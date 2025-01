Inda: «Ahora al Barça sólo le queda doparse a saco, que tampoco le pasará nada»

Eduardo Inda valora la decisión del Gobierno, a través del Consejo Superior de Deportes, de rescatar al Barça y permitir jugar a Dani Olmo, después de que tanto la Liga como la RFEF hubieran rechazado su inscripción por no cumplir con el control económico al que todos los clubes están sujetos. Señala el director de OKDIARIO que «2025 ha empezado igual que terminó 2024, demostrándose que España es un país de pandereta, un auténtico cachondeo, Banana Republic, y más con este presidente que tenemos todavía, no por mucho tiempo, llamado Pedro Sánchez».

España, lamenta Eduardo Inda constatando los hechos, «es un país en el que no todos somos iguales ante la Ley, usted es político y comete un delito, pues se irá de rositas en el 90% de los casos. Y si usted es un ciudadano común, lo normal es que lo acabe pagando antes de lo que canta un gallo, que es lo normal, por cierto». Y «lo mismo pasa en el mundo del fútbol: hay una ley para el conjunto de los clubes y otra para el Fútbol Club Barcelona».

Recuerda el director de este medio que «hace una semana, Edu Pidal y Rocío Martínez me preguntaban en Radioestadio Noche qué iba a pasar con el Barça, y yo les vaticiné que se haría la vista gorda, que les iban a pasar por alto la no inscripción de Dani Olmo, que Dani Olmo se podría inscribir y que jugaría con total normalidad en el Fútbol Club Barcelona. Y así ha ocurrido».

La noticia se ha confirmado este miércoles, 8 de enero: el CSD salía al rescate del Barça e impone la cautelar urgente para que Dani Olmo pueda jugar desde ya. Explica Inda que esto «ha ocurrido porque al Barcelona se le permite todo. Hay que recordar que hace dos años se demostró más allá de toda duda razonable que ha estado durante 17 años comprando al número 2 de los árbitros, que es tanto como decir que han estado comprando a todos los árbitros. Han invertido casi 8 millones de euros, que se dice pronto. Y qué ha pasado en los dos últimos años: nada».

La conclusión palmaria que extrae el director de OKDIARIO es contundente: «Ahora al Barça sólo le queda doparse, ya saben que si se dopan, si van con gasolina extra, no les va a pasar absolutamente nada».