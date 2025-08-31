Los «idiotas» de RTVE y La Cometa

Una arribista de medio pelo, escaso seso (ni siquiera se percata cuando hace el ridículo), y menos estudios, cuyo nombre y apellidos resultan irrelevantes por simples, ha dicho en RTVE (¡Ojo!, la radiotelevisión estatal pública, financiada con el dinero del contribuyente) que hay doce millones de idiotas en España que «todavía creen al PP y a VOX».

Lo sustancial del caso no es que lo diga una muchacha desesperadamente loca por hacerse famosa y hacer caja a base de exabruptos. No. Lo mollar del asunto es que esas paqueiradas puedan difundirse y publicitarse a través de un canal que también sufragan esos doce millones de «idiotas» (¡la chica en cuestión tiene un castellano amplio, original y riquísimo!) y, que, a tenor de la legalidad vigente, RTVE debe conducirse con criterios de imparcialidad, pluralidad, respeto y un cierto nivel, no mucho, pero con algo de conocimiento objetivo.

Aún más llamativo es que ese programa esté avalado por una productora, La Cometa, que según parece constar es propiedad de la empresa de sondeos Sigma Dos (Eurostar Mediagroup), que también realiza encargos, por precio, naturalmente, para el partido de los «idiotas» y desde los que se ha insultado a la gente que les paga.

¿No resulta todo esto enternecedor? ¡A mí me lo parece! Y entraríamos seguidamente de lleno en la «idiotez» (no permanente) de esos partidos de derecha (PP) que se dejan burlar, vituperar y encima pagan. La directora general de la cosa es una antigua conocida del columnista, cuya madre fue en su día secretaria personal de Mariano Rajoy, que no parece ser el líder político precisamente de Javier Ruiz, el conductor que permitió a su novio (o lo que sea) insultar en un ejercicio sin precedentes en RTVE a doce millones de ciudadanos libres. A Rosa Díaz Fernández la considero casi una entrañable colega de la que, sin embargo, no conocía sus capacidades para imitar al viejo canciller Metternich. ¡Una crack! ¡Con la derecha cobro de unos; con la izquierda de otros!

Me gustaría saber, por cierto, qué opinan en Génova 13 sobre que alguien llame desde RTVE «idiotas» a sus militantes y votantes. También si han cambiado su inveterado chip masoquista o, si por contra, deciden pasar a la ofensiva como en su día hizo su admirado Aznar. Mire, Mar Sánchez, yo sí me siento injuriado por la susodicha ágrafa/faltona. Mis padres fueron fundadores y militantes del PP desde la primera hora, y esa falsa y falsaria periodista, no le llega a ninguno de mis progenitores ni a la suela del mocasín. Y también debería sentirse agraviada la señora Rosa Díaz Fernández, no sólo por su madre sino también por su marido, Jaime García Legaz, que fue diputado del PP y secretario de Estado durante los gobiernos de Mariano Rajoy. ¿Hay que incluirle también en el estante de los «idiotas»?

Pero, es que aún hay más. La Cometa, según me informan, es también la que produce un programa nocturno de opinión política en Telemadrid, cuyo cualquier parecido a Mañaneros es pura aberración, aunque sesgos mantiene aunque en acera de enfrente. Porque, que yo sepa, Ayuso es militante del PP y, por lo tanto, «idiota» singular en grado sumo en el particular diccionario de la chica de La Cometa. ¿Qué pensará ella, la presidenta de Madrid en representación del partido de los «idiotas»?

¿No les había dicho que estos de La Cometa son unos genios?

¡Compruébenlo!

PD. Respecto a RTVE en su totalidad llevo meses escribiendo lo mismo. Hay que llevar a estos tipos al juzgado y a las instancias europeas… No van a parar en sus abyectos ejercicios antidemocráticos. Se juegan el condumio.