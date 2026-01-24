Idéntico patrón al 11M, Prestige, DANA…

El mocoso y lloriqueante espectáculo ofrecido en RTVE (cuélgate otra medalla de la vergüenza JPL) por los integrantes de la sincronizada sanchista (a buen precio, naturalmente, y que no pare) en un intento por salvar a sus jefes políticos de la responsabilidad directa en una inmensa tragedia, no tiene parangón.

Les da igual ocho que ochenta… Todo se puede justificar en ausencia de la mínima decencia. Ni Sánchez ni Puente deberían ser ya parte del poder español. Les da igual decir que las ruedas de los vagones son cuadradas, que las infraestructuras están garantizadas por la academia de Alta Velocidad del «ingeniero» Puente, o que el trágico desastre se debe a Jéssica, la acompañante de Jose Luis Abalos, cuando éste gozaba de la confianza de Pedrito, el trolas, y él trincaba a manos llenas. El método, ya empleado en otras tragedias (11M, Prestige, DANA, Covid-19, etc.) con éxito, es culpar al que pasaba por ahí, en esta ocasión a Iryo. Sacar de mentira verdad, reírse de los españoles a mandíbula batiente y seguir dejando la caja pública con telarañas. ¿A quién le importa que la niña Cristina se haya quedado sin padres, sin hermano, sin primo, sin amigos? ¿A quién le importa que la imagen internacional de España se arrastre hoy por todas las cancillerías del mundo? A nadie… Lo importante es que el amigo Rufián sigue engordando su cuenta corriente a base de soplapolleces (en las berzas no suelen crecer las amapolas), Puente continúe insultando a todo cristo, José Pablo López llenando la cesta de las productoras y la familia Sánchez gastando el dinero que no le pertenece como si no hubiera un mañana.

En esas y estas estamos, mi querido amigo.

Y todo ello porque la sociedad española de hoy, del mañana ya veremos, se lo permite. Ya dejó escrito don Antonio Machado que malvado suele confundir valor y precio. Siempre. Hacen lo que les permitimos que hagan.