Resulta sencillamente inaceptable que la representación española en el funeral de Isabel II, encarnada en su más alta instancia por la figura del jefe del Estado, el Rey Felipe VI, se haya visto afectada por la presencia, junto a los Reyes, de Juan Carlos. La fotografía de padre e hijo juntos, por razones obvias, resulta altamente inconveniente para la Corona. La patente incomodidad de Felipe VI por la proximidad de su progenitor en la solemne ceremonia no es una cuestión menor, sino la constatación palmaria de que el emérito se ha convertido para el jefe del Estado en un problema que amenaza con enquistarse. A estas alturas, resulta inútil pedirle a Juan Carlos que coloque los intereses de la Corona por encima de los suyos personales, porque parece obvio que todos sus movimientos no están encaminados a hacerle la vida más fácil al Rey, más bien todo lo contrario.

Lo cierto, más allá de que se expliquen las razones que llevaron al protocolo británico a colocar al Rey emérito junto al jefe del Estado -cuando, tanto Moncloa como Zarzuela habían recibido la confirmación de que no estarían juntos-, es que la imagen de la Corona española no sale beneficiada. A los complejos retos a los que se enfrenta Felipe VI y la Monarquía constitucional como consecuencia del acoso permanente de la izquierda más totalitaria se une el reto de tener que lidiar con su propio padre, incapaz de ponerse en el pellejo de su hijo y comprender que la institución necesita, más que nunca, de su lealtad inquebrantable. Para quienes pretenden acabar con la Corona la foto del Rey y el emérito compartiendo el mismo banco les servirá de munición para seguir en su estrategia de demolición institucional. Es lo que andan buscando para reforzar su falaz argumento de que «de tal palo tal astilla». Pero para quienes creen en el valor de la Monarquía constitucional como elemento vital de nuestra democracia, la foto llega en el peor momento y viene a confirmar que Felipe VI no merece el injusto trato que está recibiendo de su padre.