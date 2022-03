La Fiscalía Anticorrupción considera que la Fiscalía Europea no es competente para investigar los hechos ya investigados por el Ministerio Público español en relación con el contrato de mascarillas vinculado a Tomás Díaz Ayuso, hermano de la presidenta de la Comunidad de Madrid. La Fiscalía Anticorrupción, que concluyó que no había indicios delictivos, considera que ceder las diligencias no está justificado, puesto que no se ha detectado que existiera malversación -las mascarillas se pagaron y se entregaron- por mucho que la mandada de Pedro Sánchez en el organismo europeo, Concepción Sabadell, pretenda hacerse con el caso con el argumento de que las mascarillas se pagaron con fondos europeos.

Lo que ha ocurrido es que la Fiscalía Anticorrupción se ha negado en banda a pasar por el aro del Gobierno. Esta vez se ha plantado ante la obscena maniobra del Ejecutivo socialista. Sánchez ha intentado por todos los medios destrozar políticamente a Ayuso y como no ha contado con el apoyo del Ministerio Público ha movido los hilos de la Fiscalía Europea a través de la fiscal Sabadell, a la que puso en el cargo como premio a los servicios prestados en el proceso de la Gürtel.

Estamos ante un escándalo mayúsculo. Como será que la Junta de Fiscales de Sala ha concluido que «la Fiscalía Europea se extralimita en sus funciones porque no es competente para los hechos investigados en Anticorrupción». Todavía hoy la fiscal Concepción Sabadell seguía insistiendo en su «competencia preferente» e instaba a la fiscal general, Dolores Delgado, a elevar una cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea para resolver el conflicto de competencias. Lo que hará Delgado es permitir a la Fiscalía Europea que investigue el contrato vinculado al hermano de Isabel Díaz Ayuso, pero en paralelo a la investigación de la Fiscalía Anticorrupción española sin facilitar la documentación sobre las pesquisas que dirige el fiscal Alejandro Luzón.

La ignominiosa estrategia de acoso y derribo de Sánchez contra Ayuso ha pretendido socavar hasta la mismísima autonomía de la Fiscalía española. Todo vale con tal de matar políticamente a la presidenta madrileña.