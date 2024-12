Fiscalía-Moncloa: una pinza mafiosa contra Ayuso

La Guardia Civil ha subrayado en su último informe vinculado a la revelación de secretos del caso de Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso, que el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, borró sus whatsapp del móvil, al no aparecer en su terminal mensaje alguno entre el 8 y el 14 de marzo de 2024, precisamente -qué casualidad- en los días de la filtración de los datos del novio de la presidenta madrileña. El borrado completo del contenido del teléfono incautado al fiscal general revela que el máximo responsable del Ministerio Público hizo desaparecer las pruebas del presunto delito, por mucho que la Fiscalía haya justificado el borrado con una argumentación surrealista que apela a motivos de seguridad.

Lo cierto es que la UCO también concluye en su informe que varios altos cargos de Moncloa conocían el contenido del email antes de su publicación en prensa: Pilar Sánchez Acera, asesora de Moncloa; Francesc Vallès, entonces secretario de Estado de Comunicación; Laura Sánchez Espada, directora de comunicación de la ministra de Vivienda; Ion Antolín, actual secretario de Estado de Comunicación, además de Juan Lobato, quien envió un mensaje revelador a su equipo más cercano a las 09:00 horas: «Y Pilar (Sánchez Acera) quiere que yo saque el mail de la Fiscalía. Que no ha salido pero que lo saque yo… No puede ser». Esta comunicación evidencia que el documento aún no había sido publicado en ningún medio.

Asimismo, la coordinación para la filtración queda patente en los mensajes posteriores de Sánchez Acera, quien aseguró a Lobato que el correo «va a salir antes» de su intervención en la Asamblea y le dio instrucciones precisas sobre cómo utilizarlo: «Sácasela en la pregunta», le indicó.

Estamos ante un comportamiento más propio de una organización mafiosa que otra cosa. El borrado de mensajes del fiscal general y el hecho de que en Presidencia del Gobierno tuvieran el contenido del correo antes de su publicación en los medios confirma que todo una operación fue orquestada para dañar políticamente a la presidenta madrileña.