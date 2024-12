La UCO revela que altos cargos de Moncloa tenían el email que filtraron a Lobato antes de publicarse

La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha determinado que varios altos cargos del Gobierno de Pedro Sánchez tuvieron acceso anticipado al correo electrónico clave del caso de Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso, que acabó filtrándose a la prensa. En el marco de la investigación penal por revelación de secretos contra Álvaro García Ortiz, fiscal general del Estado, los investigadores concluyen que varios altos cargos conocían el contenido del email antes de su publicación en prensa: Pilar Sánchez Acera, asesora de Moncloa; Francesc Vallès, entonces secretario de Estado de Comunicación; Laura Sánchez Espada, directora de comunicación de la ministra de Vivienda; Ion Antolín, actual secretario de Estado de Comunicación y ex responsable de Prensa del PSOE y el propio Juan Lobato, ex secretario general del PSOE de Madrid.

Los agentes, en un nuevo informe, han llegado a esta conclusión tras analizar el teléfono móvil que Lobato entregó voluntariamente cuando declaró como testigo el 20 de noviembre en el Supremo. La UCO destaca que a las 8:29 horas, cuando Sánchez Acera ya disponía del email completo, este aún no había sido publicado en ningún medio de comunicación, lo que descarta que su origen fuera la prensa.

El caso forma parte de la investigación sobre el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, y la fiscal jefa provincial de Madrid, Pilar Rodríguez, por presunta revelación de secretos, tras la denuncia presentada por González Amador.

Cronología

La investigación policial ha sacado a la luz la cronología detallada de la filtración. A las 8:29 horas, Sánchez Acera –jefa de gabinete de Óscar López– le envió a Lobato la imagen del correo con los datos personales visibles, advirtiéndole posteriormente que «tenga cuidado con los datos personales».

La cadena de mensajes muestra la preocupación inicial de Lobato, quien preguntó explícitamente si el correo había sido publicado en algún medio. «La carta como la tenemos? Se ha publicado en algún sitio?», escribió el entonces líder del PSOE madrileño tanto a Sánchez Acera como a Vallès.

«No puede ser»

El informe destaca un mensaje revelador enviado por Lobato a su equipo más cercano a las 09:00 horas: «Y Pilar quiere que yo saque el mail de la fiscalía. Que no ha salido pero que lo saque yo… No puede ser». Esta comunicación evidencia que el documento aún no había sido publicado en ningún medio.

La coordinación para la filtración queda patente en los mensajes posteriores de Sánchez Acera, quien aseguró a Lobato que el correo «va a salir antes» de su intervención en la Asamblea y le dio instrucciones precisas sobre cómo utilizarlo: «Sácasela en la pregunta», le indicó.

El papel del periódico digital El Plural en la publicación del correo también queda reflejado en la investigación. A las 9:06 horas, el medio digital hizo público por primera vez el email, 36 minutos después de la conversación por WhatsApp, con los datos personales ya ocultos, a diferencia de la versión que había recibido Lobato. Posteriormente, la directora del medio, Angélica Rubio, se puso en contacto con Lobato para darle indicaciones sobre cómo interpretar el documento.

«Tapar al máximo»

La investigación revela también la existencia de una estrategia política más amplia. El día anterior, el 13 de marzo, el Secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, había contactado con Lobato para informarle de que el presidente del Gobierno pediría la dimisión de Ayuso y que ellos debían hacer lo mismo.

El director del Gabinete del Grupo Parlamentario en la Asamblea de Madrid, David del Campo, advirtió a Lobato sobre las verdaderas intenciones detrás de esta estrategia: «Juan, en Moncloa y en Ferraz quieren el máximo ruido y jaleo para tapar el máximo tiempo posible las elecciones de Cataluña y que no hay presupuestos. Ayuso seguirá viva y en pie la semana que viene, tú también jueves a jueves dando la cara ante ella. Más tarde que pronto volverá la Amnistía, la autodeterminación, la consulta, Koldo, las elecciones en Cataluña, que van a ser como Gran Hermano VIP y tú seguirás en tu escaño y recorriendo la Comunidad de Madrid». A todo esto Lobato confirma que está en lo cierto: «Yes».