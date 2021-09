No es un Gobierno con excesivas luces, pero la propaganda se le da de miedo. El descomunal incremento del recibo eléctrico se ha convertido en una soga en el cuello del Ejecutivo, que lleva semanas prometiendo medidas que no llegan. Una de ellas será que las eléctricas paguen parte de sus primas a las energías renovables. ¿Y qué harán las eléctricas? Endosárselas a los consumidores. Lo de siempre. Entretanto, y para maquillar la realidad, el Gobierno de Sánchez se va a gastar 9,2 millones de euros hasta diciembre de 2024 en una campaña de publicidad para explicar sus medidas en la factura de la luz. Esta gente no tiene vergüenza: bajo el eufemístico título de «Estrategia contra la pobreza energética», Sánchez va a utilizar todos los medios de comunicación y redes sociales para convencernos de lo acertado de sus medidas, que por ahora son ninguna. El objetivo es «dar a conocer las actuaciones en la lucha contra la pobreza energética, en relación a la Estrategia Nacional contra la pobreza energética, destacando medidas prestacionales como el bono social eléctrico y el bono social térmico», así como poner en valor la promoción de la nueva tarifa eléctrica por tramos, la que entró en vigor el pasado junio y que en la práctica obliga al consumidor a adaptar sus hábitos para intentar reducir su factura de la luz. Por si fuera poco, la ministra de Energía, Teresa Ribera, ha comprado a 100 ‘voluntarios’ por 65.000 euros para que participen en cinco sesiones de unos talleres de debate en los que se hablará -bien, claro está-de las políticas climáticas del Ejecutivo socialcomunista.

Propaganda aparte, la luz sigue desbocada y este miércoles marcará un nuevo récord con una media de 135,65 euros/MWh, un aumento de seis puntos porcentuales con respecto a este martes. Y lo peor es que las subidas que vienen las pagaremos los de siempre. Será el miércoles más caro de la historia y el tercer precio más elevado desde que hay registros.

Mientras, la última promesa/trampa de Sánchez es que los españoles pagarán este año una cuantía similar y semejante a la que pagaron en 2018, que fue el año en el que los los consumidores pagaron el recibo de la luz más caro de la última década. Conclusión: frente al facturazo, mentiras. En eso son maestros. Y los españoles, electrocutados, a pasar por el aro.