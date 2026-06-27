Ferraz se moviliza para blindar al Gran Timonel

Ferraz es la apoteosis de la opacidad, hasta el punto de que no hay una lista oficial de miembros del Comité Federal que se reúne este sábado en un clima de tensión evidente. La estrategia es clara: no facilitar a los rebeldes posibilidad alguna de contactar con los cargos socialistas para hacerles llegar su documento crítico, una artimaña que revela hasta qué punto el sanchismo se ha bunkerizado. El objetivo es maniatar a ese sector que pide elecciones este año y que Pedro Sánchez no se presente para que no hagan ruido ante la reunión. Se trata, en suma, de evidenciar, a toda costa, que en el partido no hay la más mínima fisura y que todos son una piña en torno al Gran Timonel y su esposa, víctima, según ellos, de una cacería judicial y mediática.

Del mismo modo que Pedro Sánchez ha quedado retratado como un soberano autócrata, al reírse del resultado de la moción aprobada por mayoría absoluta en el Congreso para que el presidente dimita, la dirección del partido se está encargando de frenar cualquier conato de rebelión interna, dirigiéndose a la militancia para pedirle que salga en apoyo del matrimonio Sánchez-Gómez, al que ha victimizado siguiendo una estrategia consistente en lanzar la especie de que ambos son objeto de una conspiración a múltiples bandas para desalojarlos del poder.

Ferraz responde de forma mimética y antidemocrática a la antidemocrática reacción de los diputados socialistas que respondieron en tono burlón desde sus escaños al resultado de la moción. En suma, el PSOE se ha enrocado y del Comité Federal no puede salir otra cosa que la glorificación en masa de Pedro Sánchez y su esposa. En eso están y, cuanto peor les vaya, más dura será la ofensiva. Porque lo que está claro es que el partido va a morir matando, sin importarle nada el interés de España y de los españoles.