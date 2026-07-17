¿Cómo votar en la gran final de ‘Tu cara me suena’? Te lo explicamos paso a paso

El verano llega y, con ello, toca despedirnos temporalmente de algunos de nuestros formatos favoritos de la pequeña pantalla. En esta ocasión, el programa que se despide y está a punto de emitir su gran gala final es Tu cara me suena. Y es que, al igual que toda buena historia que se precie, esta también debe concluir. Por ello, Manel Fuentes y todo su equipo se encuentran preparándolo todo para el programa especial de este viernes, 17 de julio. Una emisión que promete no dejar indiferente a nadie y donde veremos cómo J Kbello, María Parrado, Cristina Castaño, Martín Savi y Paula Koops se disputan la corona del ganador.

En la temporada anterior, la victoria se la llevó Melani. Y es que la joven fue el claro ejemplo de cómo la edad es simplemente un número. Con esfuerzo, dedicación y talento, es posible ganar Tu cara me suena con tan solo 18 años. Así pues, este 2026 veremos quién toma el relevo de la cantante. Eso sí, avanzamos que será una final muy reñida. La temporada ha sido todo un éxito en Antena 3, pues ha contado con un promedio del 19,3 % de cuota de pantalla y más de 1,4 millones de espectadores por programa. Unos resultados que no dejan indiferente, al igual que los finalistas. Pero, ¿sabías que es posible votar a tu candidato favorito? ¡Te contamos todo lo que necesitas saber al respecto!

¿Cómo votar en la gran final de ‘Tu cara me suena’?

Tal y como se ha presentado de manera oficial, la gran final de Tu cara me suena se emite este viernes, 17 de julio, a las 22:00 h, una hora antes en las Islas Canarias. De esta manera, los espectadores podrán ver a J Kbello interpretar a Hugh Jackman en The Greatest Showman, a Cristina Castaño ser Meryl Streep en Mamma Mia!, a Martín Savi como Farinelli, a Paula Koops imitar a Liza Minelli y a María Parrado como Mariah Carey.

Así pues, para votar es necesario ver el formato en directo. Pues, será esta noche cuando se revele el número de cada finalista. Y es que las votaciones se realizarán mediante llamadas telefónicas, mensajes SMS y, probablemente, a través de la plataforma habilitada en la web oficial del programa. Un sistema con el que pretenden que el público sea el que tome la decisión final. ¿Quién se convertirá en el gran ganador de la edición? En tan solo unas horas lo descubriremos, pero una cosa está clara. ¡No te lo puedes perder!