De Italia a China: los países en los que se emite ‘Tu cara me suena’ y que no lo sabías

Tu cara me suena 13 llega este viernes 17 de julio a su gran final con cinco concursantes que lucharán por hacerse con la victoria de uno de los programas más internacionales del planeta. Aunque en España lo conocemos por ser uno de los grandes éxitos de Antena 3 desde el año 2011 (cuando se estrenó), hay que destacar que es el formato de televisión español que más versiones internacionales ha conseguido en toda su historia. Eso le hace jugar en la misma liga que otros fenómenos como La Voz, Gran Hermano, Factor X, Got Talent y MasterChef, que se pueden ver en infinidad de países. Repasamos cómo un concurso nacido en España ha logrado conquistar audiencias en decenas de países manteniendo intacta su esencia.

El programa, producido por Gestmusic Endemol, arrancó en Antena 3 con un arrollador 26 % de share en su primera temporada, un dato que no tardó en llamar la atención de cadenas de todo el mundo. En menos de un año, el formato ya se había vendido a siete países distintos, un ritmo de expansión poco habitual para una producción española. La productora es la misma que Operación Triunfo, que también cuenta con más de 30 versiones internacionales, volviendo en este 2026 a Estados Unidos con una versión para los hispanohablantes en el canal Telemundo.

Italia y Portugal, los primeros grandes bastiones internacionales

A principios de 2012, Tu cara me suena desembarcó en Chile y Portugal, donde llegó a encadenar dos temporadas consecutivas con un éxito sin precedentes, superando el 50 % de cuota de pantalla. En Italia, el formato se adaptó bajo el título Tale e quale show, uno de los nombres internacionales más recordados y con mayor recorrido en el tiempo, mientras que en Rumanía se popularizó como Te cunosc de undeva, otra de las adaptaciones con mayor continuidad en su parrilla televisiva.

De Turquía a China, un formato que no entiende de fronteras culturales

La expansión del concurso no se detuvo ahí. El formato viajó también a Turquía, donde se estrenó en la cadena Star TV, y llegó a estrenarse en China con una versión local cuyo título podría traducirse como ‘Los reyes del canto de los cien cambios’. Cadenas de países como Alemania, Francia, Reino Unido o Brasil llegaron a mostrar interés por hacerse con los derechos del formato, en un fenómeno de expansión que confirmaba el enorme potencial comercial del concurso ideado en España.

Un formato que rara vez cambia su esencia

Una de las claves del éxito de Tu cara me suena a nivel internacional es que, a diferencia de otros formatos que se adaptan en profundidad a cada mercado, las distintas versiones apenas varían respecto a la original: personalidades famosas de cada país se transforman en artistas musicales para interpretar sus canciones ante un jurado, manteniendo la misma estética, dinámica y escenario allá donde se produce.

Un formato que sigue expandiéndose año tras año

Lejos de agotarse con el tiempo, el fenómeno de Tu cara me suena sigue sumando nuevos territorios. Su llegada a Uruguay se produjo en 2025 a través de la cadena Teledoce. Aunque en aquel país las temporadas apenas duran un poco más de un mes, el éxito ha llevado a emitir dos temporadas casi seguidas, aunque por el momento no hay información de que pueda volver en 2026.

En Hungría y Tailandia también cuenta con sus propias adaptaciones bajo títulos adaptados a su humor y costumbres, demostrando que su fórmula funciona tanto en mercados europeos como asiáticos, algo poco habitual incluso entre los grandes formatos internacionales de entretenimiento.

Esa capacidad de adaptarse a públicos tan distintos sin perder su esencia original es, precisamente, lo que ha convertido a Tu cara me suena en un caso de estudio dentro de la industria televisiva. En la gran mayoría, la estructura es la misma, contando con un grupo de actores, cantantes y humoristas como concursantes, mientras que el jurado lo forman personajes de gran relevancia en sus respectivos países.