Cat, profesora experta de pilates: «Las mujeres con cuerpos fuertes y equilibrados no sólo entrenan glúteos, sino también la cara interna de los muslos»

Aquellas personas que entrenan tren inferior centran su rutina en cuádriceps, glúteos, isquiotibiales o gemelos. Aunque existe un grupo muscular olvidado y fundamental para el rendimiento físico denominado aductores, situados en la parte interna de los muslos. La instructora de pilates, Cat, avisa que «descuidar esta parte del cuerpo puede afectar a la estabilidad, equilibrio o aumentar el riesgo de sufrir lesiones, sobre todo en deportes que implican cambios de dirección o movimientos laterales».

La importancia de los aductores

Los aductores son un conjunto de músculos situados en la cara interna del muslo y cuya función consiste en acercar la pierna hacia la línea media del cuerpo. Además, participan en la estabilización de la pelvis, ayudan a mantener el equilibrio durante la marcha y colaboran en movimientos explosivos como correr, saltar o cambiar de dirección.

El error principal

El error que numerosas personas cometen al entrenar es centrarse en una rutina compuesta sólo por ejercicios tradicionales, como las sentadillas o la prensa. Esto puede no estimular de manera correcta los aductores si no se incorporan movimientos específicos. El desequilibrio muscular puede estar relacionado con una menor estabilidad de la cadera, pérdida de eficiencia en los movimientos y una mayor sobrecarga en otras articulaciones y grupos musculares.

Ejercicios para fortalecer los aductores

Los expertos recomiendan incluir ejercicios que activen la zona de los aductores para conseguir un desarrollo más equilibrado del tren inferior. Los ejercicios más destacables para conseguirlo son los siguientes:

Sentadilla sumo.

Zancadas laterales.

Deslizamientos laterales.

Aducción de cadera con banda elástica.

Ejercicios en máquina de aductores.

Estos ejercicios ayudan a fortalecer la musculatura interna del muslo y mejoran la estabilidad durante los ejercicios de fuerza.

Los beneficios

Cuando se trabajan rutinariamente, los aductores aportan las siguientes ventajas para la salud del cuerpo:

Mayor estabilidad de la pelvis y la cadera.

Mejor equilibrio y coordinación.

Más eficiencia al correr, saltar o levantar peso.

Reducir el riesgo de lesiones musculares en la ingle.

Mejor desarrollo del tren inferior.

Los expertos opinan

Los expertos afirman que no es posible eliminar la grasa localizada sólo entrenando la parte interna del muslo, pero fortalecer los aductores ayuda a mejorar el músculo y la composición corporal. La instructora de pilates, Cat, señala que: «Las mujeres con cuerpos fuertes y equilibrados no sólo entrenan glúteos, sino también la cara interna de los muslos». Además, la pérdida de grasa depende de factores como la alimentación, el entrenamiento global y el gasto energético.

@pilates.by.cat Save this if you only have 10 minutes 🤍 After 20 years of teaching Pilates and working with everyone from beginners to high-profile clients, this is still one of the exercises I come back to again and again. It may look simple, but it works almost everything you want as a woman in one movement. Holding the bridge fires up your glutes, hamstrings and deep core, while the opposite arm and leg sweep challenges your balance, posture and upper body all at once. You don’t need a Reformer or a gym to do this. You don’t even need the weights. I’m using 1 kg ankle weights and a 1 kg hand weight, but they’re completely optional if you’d like to increase the challenge. Try this: ✨ Bridge Leg Sweep x12 each side 🔥 Complete 4 rounds In just 10 minutes you’ll strengthen your posterior chain, build stronger glutes, challenge your core, improve your posture and tone your arms in one efficient workout. Save this workout to come back to whenever you need a quick full-body Pilates session, and follow for Pilates that actually works. 🤍 #pilates #glutes #fullbodyworkout #matpilates #pilatestips ♬ Take Me (To The Moon) – Ian Asher & D A N N Y

El resultado del cambio

Cuando una persona incluye ejercicios específicos para los aductores, apenas requiere unos minutos adicionales en la rutina, pero puede relacionarse con una mejor estabilidad, rendimiento deportivo superior y unas piernas fuertes y equilibradas. Por lo tanto, entrenar la cara interna de los muslos puede ser una de las mejoras más sencillas y efectivas para la salud y la estética de una persona.