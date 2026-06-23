Hacer natación está bien, pero los expertos instan a hacer este ejercicio para prevenir lesiones lumbares a partir de los 50 años

Fact checked

Este artículo de OkSalud ha sido verificado para garantizar la mayor precisión y veracidad posible: se incluyen, en su mayoría, estudios médicos, enlaces a medios acreditados en la temática y se menciona a instituciones académicas de investigación. Todo el contenido de OkSalud está revisado pero, si consideras que es dudoso, inexacto u obsoleto, puedes contactarnos para poder realizar las posibles modificaciones pertinentes.

Antes de convertirse en uno de los ejercicios más populares de los gimnasios y las rutinas domésticas, la plancha era conocida sobre todo entre deportistas y fisioterapeutas por su capacidad para fortalecer el cuerpo de manera global. Con el paso de los años, este ejercicio aparentemente sencillo ha ganado protagonismo gracias a su eficacia para trabajar la musculatura profunda, mejorar la postura, aumentar la estabilidad corporal sin necesidad de equipamiento y prevenir lesiones. Su popularidad se debe, además, a que puede practicarse en cualquier lugar y adaptarse a diferentes niveles de condición física.

A diferencia de otros ejercicios abdominales tradicionales, la plancha no consiste en realizar movimientos repetitivos, sino en mantener una posición estática durante un tiempo determinado. Este trabajo isométrico obliga a numerosos grupos musculares a mantenerse activos simultáneamente, lo que explica sus múltiples beneficios. Diversas investigaciones como la publicada en Dr. Fisio, han destacado la importancia de fortalecer el llamado “core”, el conjunto de músculos que estabilizan la columna vertebral y la pelvis. Instituciones como Harvard Medical School han señalado que un tronco fuerte contribuye a mejorar el equilibrio y reducir el riesgo de lesiones.

El ejercicio para prevenir lesiones

Beneficios de ejercitarse con la plancha

Uno de los grandes secretos de este ejercicio es que involucra mucho más que los abdominales. Aunque la sensación de esfuerzo suele concentrarse en la zona media del cuerpo, durante una plancha correcta trabajan también los músculos lumbares, los glúteos, los hombros, los brazos e incluso las piernas.

Al mantener el cuerpo alineado, toda la musculatura estabilizadora debe activarse para evitar que la cadera descienda o que la espalda se arquee. Esto convierte a la plancha en un ejercicio muy completo pese a su aparente simplicidad.

Qué músculos se fortalecen con este ejercicio

El principal grupo muscular es el abdomen, especialmente el transverso abdominal, considerado una especie de cinturón natural que protege la columna. También participan los oblicuos, responsables de la estabilidad lateral y de los movimientos de rotación.

La espalda baja desarrolla un papel fundamental durante el ejercicio, ya que ayuda a mantener la alineación corporal. Los glúteos contribuyen a estabilizar la pelvis, mientras que los hombros y los músculos del pecho trabajan para sostener el peso del cuerpo. Incluso los cuádriceps permanecen activos para conservar la posición correcta.

Qué ocurre si haces el ejercicio para prevenir lesiones todos los días

Practicar planchas de forma regular puede generar mejoras visibles en pocas semanas. Muchas personas notan una mayor resistencia física, una mejor postura y una sensación de estabilidad al caminar, correr o levantar peso.

Sin embargo, realizar este ejercicio todos los días no siempre resulta necesario. Los músculos también necesitan tiempo para recuperarse. Alternar jornadas de trabajo con días de descanso o combinar la plancha con otros ejercicios suele ser una estrategia más eficaz para progresar sin sobrecargar el cuerpo.

Cuándo empiezan a verse los resultados

El tiempo necesario para apreciar cambios depende de factores como la edad, el nivel físico previo, la alimentación y la constancia. En términos generales, tras tres o cuatro semanas de práctica regular es habitual notar una mayor facilidad para mantener la postura durante más tiempo.

La definición muscular visible suele requerir más tiempo y depende también del porcentaje de grasa corporal. Aun así, los beneficios relacionados con la estabilidad, el equilibrio y la fuerza funcional suelen aparecer antes que los cambios estéticos.

Cuánto tiempo hay que aguantar en el ejercicio para prevenir lesiones

No existe una duración universal que sirva para todo el mundo. Para quienes empiezan, mantener la posición entre 20 y 30 segundos puede ser suficiente. A medida que aumenta la fuerza, es posible prolongar el tiempo hasta un minuto o más.

Los especialistas del artículo de Dr. Fisio suelen coincidir en que la calidad es más importante que la duración. Una plancha perfectamente ejecutada durante treinta segundos aporta más beneficios que mantener una postura incorrecta durante varios minutos.

Cómo hacer una plancha correctamente

La técnica es fundamental para evitar molestias y obtener resultados. Los codos deben situarse justo debajo de los hombros, mientras que el cuerpo debe formar una línea recta desde la cabeza hasta los talones.

Es importante activar el abdomen y los glúteos, mantener la mirada hacia el suelo y evitar levantar o hundir la cadera. La respiración debe ser constante y controlada durante todo el ejercicio.

Variantes para aumentar la dificultad

Una vez dominada la plancha clásica, existen múltiples versiones para seguir progresando. La plancha lateral enfatiza el trabajo de los oblicuos y mejora la estabilidad lateral. Las variantes con elevación de brazos o piernas añaden un desafío extra al equilibrio.

También existen versiones dinámicas que incorporan movimiento y aumentan la intensidad cardiovascular. Estas alternativas permiten adaptar el ejercicio a distintos objetivos y evitar la monotonía.