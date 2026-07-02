Cuál es la dosis de cafeína que mejora el rendimiento deportivo y aumenta la resistencia, según la ciencia

Mejora el rendimiento deportivo y aumenta la resistencia según la ciencia, hay una dosis de cafeína perfecta para ti. La realidad es que cada vez más, estamos pendientes de una bebida energética que puede cambiarlo todo por completo. Una buena bebida energética puede acabar siendo la que mejor se adaptará a nuestro día a día si tenemos en cuenta lo que nos estará esperando. Es hora de conocer este cambio de tendencia que quizás hasta el momento desconocíamos.

Un giro radical que puede convertirse en la antesala de algo más y sin duda alguna, podría acabar siendo lo que nos acompañará en breve. Con una bebida que disfrutaremos de la mejor forma posible, vamos a hacer posible lo imposible. Un buen plus de buenas sensaciones que hasta el momento no sabíamos que podríamos empezar a degustar aprovechando este básico al que le podemos sacar sus mejores propiedades. Por lo que, hasta el momento no sabíamos que podríamos empezar a ver llegar un cambio de tendencia que puede ser esencial. Estos expertos saben muy bien cómo conseguir sacarle las mejores propiedades y beneficios a un café que puede darnos lo que necesitamos y más.

La dosis de café debe ser la adecuada

Como en todo en esta vida, es importante empezar a prepararnos para una bebida que cada mañana nos aporta la energía necesaria para empezar la jornada. O simplemente nos aporta lo necesario para descubrir la esencia de un tipo de elemento que puede ser esencial.

Los expertos nos han dado algunos detalles de lo que podremos empezar a tener en mente, un cambio de tendencia que puede acabar siendo lo que nos acompañará en breve. Con un plus de buenas sensaciones que descubriremos de la mano de una bebida energética que cumple a la perfección con las necesidades de este café.

Son tiempos de aprovechar al máximo este tipo de bebidas que pueden convertirse en la antesala de algo más. De la mano de un cambio de tendencia que podría acabar generado más de una sorpresa. El café en su justa medida tiene más beneficios de los esperados.

Es cuestión de ponerse manos a la obra con un consumo adecuado y una dosis que puede ayudarnos a realizar actividad física. Sobre todo, en estos días en los que necesitamos continuar en unos tiempos que quizás es tan fácil conseguir lo que queremos.

Mejora el rendimiento deportivo y aumenta la resistencia

La cafeína no es tan mala como parece, sino todo lo contrario, tiene algunos beneficios que dependiendo de la dosis nos pueden ayudar más de lo que nos imaginaríamos. Será el momento de apostar claramente por un cambio de tendencia que puede ser esencial en estos días en los que la ciencia nos indica qué es lo que podemos hacer para aprovechar esta cafeína de la mejor manera posible.

Un reciente estudio publicado en la revista Nutrients nos explica que: «La cafeína ha demostrado efectos ergogénicos en varias dosis (2–9 mg·kg−1). Sin embargo, las respuestas aeróbicas a la cafeína varían sustancialmente, con un rendimiento de la prueba de tiempo que oscila entre ~–3% y +16%. Dado que las dosis más altas pueden aumentar los efectos adversos sin beneficios adicionales claros, esta revisión examinó los efectos de las dosis bajas (≤3 mg·kg−1), moderadas (4–6 mg·kg−1) y altas (>6 mg·kg−1) de cafeína en el rendimiento del ensayo de tiempo. Métodos: Se realizó una revisión sistemática y un metanálisis de ensayos aleatorios controlados con placebo utilizando las bases de datos PubMed, Embase y Virtual Health Library. Los estudios elegibles incluyeron adultos sanos (18-59 años) que ingierieron de forma aguda cafeína oral anhidra antes de las pruebas de contrarreloje aeróbico, con los resultados de rendimiento medidos exclusivamente como variables de tiempo de finalización. Los datos se agruparon utilizando diferencias medias estandarizadas (SMD) e intervalos de confianza del 95 % bajo modelos de efectos aleatorios, y el riesgo de sesgo se evaluó utilizando la herramienta Cochrane Risk of Bias. Resultados: Cuarenta y ocho estudios (689 participantes) cumplieron con los criterios de inclusión. Tanto las dosis bajas como las moderadas de cafeína redujeron significativamente el tiempo de finalización del ensayo de tiempo en relación con el placebo. Dosis bajas produjeron una diferencia media estandarizada de -0,27 (IC del 95 %: -0,44 a -0,11; p = 0,001), mientras que las dosis moderadas dieron como resultado un SMD de -0,52 (IC del 95 %: -0,77 a -0,28; p < 0,0001). Ningún estudio que evalúe altas dosis de cafeína (>6 mg·kg−1) e informe sobre el tiempo de finalización de los resultados cumplió con los criterios de inclusión».

Siguiendo con la misma explicación: «Los análisis de subgrupos demostraron efectos ergogénicos similares tanto en individuos entrenados como altamente entrenados que consumían dosis moderadas de cafeína. Conclusiones: Este es el primer metaanálisis específicamente centrado en el rendimiento del ensayo de tiempo aeróbico para sugerir que la ingestión previa al ejercicio de dosis bajas de cafeína (1,3–3 mg·kg-1) puede mejorar el rendimiento de resistencia al reducir el tiempo de finalización del ensayo de tiempo. En particular, el uso de dosis moderadas de cafeína (4–6 mg·kg-1) parece producir un efecto ergogénico más consistente».