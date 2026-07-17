Un incendio en el Puig de Sa Bassa, en Son Servera, obliga a desplegar un amplio operativo de extinción

El Ayuntamiento de Son Servera ha informado de que durante la mañana de este viernes se ha recibido un aviso por un incendio declarado en la zona del Puig de Sa Bassa.

Tras la alerta, se ha activado un amplio dispositivo de emergencia en el que participan, en un primer momento, efectivos de la Policía Local, la Guardia Civil, Protección Civil, la Brigada Municipal y varios vecinos de la zona. Posteriormente, se han incorporado los parques de bomberos de Artà y Manacor, las brigadas del Ibanat y dos medios aéreos —un helicóptero y una avioneta contra incendios—, que están trabajando en las labores de extinción y en la coordinación de la seguridad.

Según ha informado el consistorio serverí, el incendio se encuentra actualmente controlado, aunque todavía no ha sido extinguido. Los equipos de emergencia permanecerán en la zona para realizar labores de vigilancia y evitar posibles reactivaciones.

El alcalde de Son Servera, Pep Servera, y el teniente de alcalde y concejal de Policía, Bernat Grimalt, permanecen en el lugar desde que se recibió el aviso para apoyar las tareas de coordinación y poner a disposición de los operativos todos los recursos e infraestructuras municipales necesarios para hacer frente al incendio.

Desde el Ayuntamiento de Son Servera quieren agradecer la labor de todas las personas y profesionales que están participando en esta actuación de emergencia y han colaborado en las tareas de extinción y coordinación.