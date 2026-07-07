Incendio en Mercapalma: los bomberos realizan tareas de refresco mientras investigan las causas del fuego

Los Bomberos de Palma continúan este martes realizando labores de refresco en la zona de Mercapalma afectada por el incendio de un camión registrado el lunes. Varios efectivos acuden al lugar cada hora y confían en dar el fuego por completamente extinguido a lo largo de la mañana de este martes.

Aunque el incendio quedó controlado sobre las 18.00 horas del lunes, los trabajos de extinción se han prolongado durante toda la noche para evitar posibles rebrotes. El fuego también alcanzó varias casetas del poblado de Son Banya y, sobre las 20.00 horas, provocó un nuevo foco al prender una viga de madera, cuyas llamas fueron sofocadas con rapidez por los bomberos.

Hasta el lugar se desplazó una unidad del SAMU 061, que atendió a una persona por un cuadro de ansiedad y permaneció en la zona como medida preventiva para asistir a cualquier afectado.

Según la Policía Local de Palma, las llamas se extendieron a un solar contiguo, lo que obligó a movilizar a todas las unidades de los Bomberos de Palma. En las labores de extinción también participaron efectivos de los Bomberos de Mallorca procedentes de los parques de Calvià, Inca y Llucmajor, además del helicóptero Milana y medios de Aena y del Ibanat.

Como medida de seguridad, se cortó al tráfico la carretera vieja de Llucmajor en dirección a Son Banya y se recomendó a los residentes de la zona que abandonaran sus viviendas de forma preventiva hasta la finalización de los trabajos de extinción.

El aviso del incendio se recibió a las 15.24 horas del lunes. El fuego se originó en un camión estacionado en Mercapalma y acabó afectando también a otros cinco vehículos pesados pertenecientes a la misma empresa. Por el momento, se desconocen las causas del siniestro.

La densa columna de humo, visible desde distintos puntos de la isla, obligó a confinar varias viviendas cercanas y a recomendar a sus ocupantes que permanecieran en el interior de los inmuebles, salvo que las autoridades ordenaran una evacuación.

Aena activó el plan de autoprotección del aeropuerto y colaboró en las tareas de extinción con varias dotaciones de su servicio de bomberos. Pese a la proximidad del incendio, la actividad del aeropuerto no se vio afectada ni por las llamas ni por el humo.

Por su parte, los Bomberos de Mallorca dieron por finalizada su intervención y se retiraron del operativo sobre las 18.15 horas del lunes.