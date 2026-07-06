Un camión arde en Mercapalma y la intensa humareda generada obliga a confinar algunas viviendas

Un camión ha ardido este lunes en el recinto de Mercapalma y el humo generado, visible desde la distancia, ha obligado a confinar algunas viviendas y a recomendar a los moradores que no salgan de los inmuebles a no ser que se dé orden de evacuar.

Según la información facilitada por los servicios de emergencias, el fuego, que se ha declarado en una zona cercana al perímetro del aeropuerto de Son Sant Joan, se ha declarado sobre las 15.30 horas y algunos vecinos de las zonas cercanas han escuchado fuertes explosiones.

Agentes de la Policía Nacional se han desplazado hasta el lugar del incendio junto a dotaciones de los Bomberos de Palma, que ya trabajan para sofocar las llamas. Asimismo, se ha solicitado a los residentes de las viviendas cercanas que permanezcan en sus casas y no salgan al exterior, especialmente a los que residen en el poblado de Son Banya, hacia donde avanza el fuego.

Fuentes de Aena y los controladores aéreos han informado de que, por el momento, a pesar de la cercanía del incendio, no está afectando a la operativa del aeropuerto palmesano. Eso sí, también los bomberos de Aena están ayudando en las labores de extinción del fuego.

La presidenta del Govern, Marga Prohens, ha agradecido la rápida reacción de los servicios de emergencias que trabajan de manera coordinada para controlar el incendio de Mercapalma.

A través de un mensaje publicado en su cuenta oficial de la red social X, Prohens ha instado a la ciudadanía a seguir únicamente la información de los canales oficiales.

Por su parte, el presidente del Consell de Mallorca, Llorenç Galmés, ha asegurado también en esta red social que desde Bombers de Mallorca están brindando apoyo a las tareas de extinción del incendio declarado en Mercapalma, trabajando de manera coordinada con los Bomberos de Palma.

Están actuando efectivos de los parques de Calvià, Inca y Llucmajor, así como el helicóptero Sa Milana.

«Quiero agradecer la rápida intervención, la profesionalidad, la coordinación y el esfuerzo de todos los equipos de emergencia que están actuando allí. Seguimos pendientes de la evolución», ha trasladado Galmés.