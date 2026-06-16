Tragedia en Palma: un muerto y un herido crítico en un brutal choque frente a Mercapalma

Las carreteras de Mallorca se cobran una nueva víctima mortal. En esta ocasión, un hombre ha perdido la vida y otro ha resultado herido de gravedad en un grave accidente de tráfico registrado a primera hora de la mañana de este martes en la Ma-30, frente a Mercapalma.

Según información facilitada por el Servicio de Atención Médica Urgente (SAMU-061), el siniestro se ha producido pocos minutos antes de las seis de la mañana, en el kilómetro 1 de esta vía que conecta el Coll d’en Rabassa con la Ma-13, la autopista de Inca. Por causas que están siendo investigadas, dos vehículos colisionaron violentamente cuando circulaban por este tramo de carretera.

La alerta movilizó de inmediato a un amplio dispositivo de emergencias integrado por efectivos del SAMU 061, Bomberos de Palma, agentes de la Guardia Civil de Tráfico y varias patrullas de la Policía Local de Palma y de la Policía Nacional. A su llegada, los equipos de rescate se encontraron con una escena de gran complejidad, con importantes daños materiales en ambos turismos y uno de los conductores atrapado en el interior de su vehículo. El coche había quedado hecho un amasijo de metales.

Los servicios sanitarios únicamente pudieron certificar el fallecimiento de uno de los conductores, que murió a consecuencia de las graves lesiones sufridas en el impacto. La víctima viajaba sola en el vehículo y nada pudo hacerse por salvar su vida. Por otra parte, el segundo conductor quedó atrapado entre la estructura deformada de su coche, por lo que fue necesaria la intervención de los Bomberos de Palma para proceder a su excarcelación. Tras varios minutos de trabajo, los efectivos lograron liberarlo y ponerlo a disposición de los sanitarios.

Una vez estabilizado en el lugar del accidente, el herido fue trasladado de urgencia al Hospital Son Llàtzer con código politrauma debido a la gravedad de las lesiones que presentaba. Su estado era grave en el momento de la evacuación, según las primeras valoraciones médicas practicadas ‘in situ’ en el lugar del suceso.

Las primeras informaciones apuntan a que ambos vehículos estaban ocupados únicamente por sus respectivos conductores y que no viajaban acompañantes en ninguno de los coches implicados. Como consecuencia del accidente, la circulación en la Ma-30 se vio seriamente afectada durante varias horas.

Las autoridades se vieron obligadas a cortar temporalmente el tráfico para facilitar las labores de rescate, la atención a las víctimas, la retirada de los vehículos siniestrados y la limpieza de la calzada. La circulación pudo restablecerse progresivamente una vez finalizados los trabajos de los equipos de emergencia.

Agentes de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil se han hecho cargo de la investigación para esclarecer las circunstancias exactas del siniestro. Los especialistas analizan ahora las posibles causas de la colisión, así como la velocidad de los vehículos, las condiciones de la vía y cualquier otro factor que pudiera haber contribuido al fatal desenlace.

Este nuevo accidente mortal en Mallorca vuelve a poner el foco sobre la siniestralidad en las carreteras de Mallorca y eleva la preocupación por los accidentes registrados en las primeras horas de la mañana, una franja horaria en la que coinciden numerosos desplazamientos laborales y de transporte de mercancías en los accesos a Palma.