Mallorca se pone manos a la obra para reducir el riesgo de incendio en la protegida Serra de Tramuntana, especialmente en áreas con elevada carga vegetal y entornos próximos a carreteras y caminos.

Los trabajos incluyen actuaciones de selvicultura preventiva, eliminación de vegetación seca, reducción del combustible forestal y limpieza de franjas de seguridad en los márgenes de carreteras y caminos. El proyecto se ejecuta en coordinación con los ayuntamientos, que identificaron previamente las zonas donde era prioritario intervenir.

El presidente Llorenç Galmés ha advertido de que Mallorca se encuentra estos días en situación de alerta por altas temperaturas y que la falta de lluvias incrementa de forma considerable el riesgo de incendios forestales. En este sentido, ha recordado que los incendios que afectan a otros puntos del país «demuestran que es una amenaza real que no podemos obviar».

Galmés ha asegurado que el Consell de Mallorca trabaja para que «nuestra isla esté protegida por tierra, mar y aire» y ha destacado que esta labor pasa tanto por disponer de un cuerpo de bomberos preparado como por reforzar las actuaciones preventivas. «La limpieza y el saneamiento forestal son una herramienta fundamental para reducir el riesgo de incendios», ha afirmado.

Por su parte, el conseller de Turismo, Cultura y Deportes, Jaume Bauzà, ha destacado la importancia del impuesto de turismo sostenible (ITS) como una herramienta clave que revierte directamente en beneficio de los residentes de las Illes Balears.

«El ITS no sirve para proyectos intangibles; actuaciones como esta demuestran de forma muy clara que la tasa turística sirve para proteger directamente a las personas, a nuestros municipios y a un patrimonio de la humanidad tan frágil y valioso como la sierra de Tramuntana», ha afirmado.

En este sentido, Bauzà ha defendido que «esta es la prueba de cómo el turismo, a través de la recaudación del ITS, se convierte en un aliado esencial para financiar la conservación y el saneamiento de nuestro entorno durante los meses más críticos del año, gracias a la total coordinación y colaboración entre el Govern y el Consell de Mallorca2.

Las actuaciones forman parte del proyecto de saneamiento forestal financiado con 1,8 millones de euros procedentes del impuesto de turismo sostenible (ITS), que prevé intervenir sobre más de 140 hectáreas en 18 municipios de la sierra de Tramuntana. En el caso de Buñola, el Consell destina más de 60.000 euros para actuar en el municipio.

Tras el inicio de los trabajos en Cala Murta y las actuaciones desarrolladas en Alaró y en Valldemossa, el proyecto continúa ahora en Bunyola, siguiendo la planificación prevista por el Consell de Mallorca. El calendario de ejecución se extenderá hasta el verano de 2027, con una implantación progresiva en un total de 18 municipios de la sierra de Tramuntana.