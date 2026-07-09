Un incendio de rastrojos en el Camí dels Reis obliga a cortar el servicio de metro en Palma

Un incendio agrícola de rastrojos, originado este jueves en el Camí dels Reis, en Palma, ha obligado a cortar la circulación del metro entre esta calle y el Parc Bit, en ambos sentidos, como medida de seguridad ante la proximidad de las llamas a la infraestructura ferroviaria.

Serveis Ferroviaris de Mallorca (SFM) ha informado a través de un mensaje publicado en la red social X de que el fuego se ha declarado en las inmediaciones de la estación de Son Sardina. Debido a la evolución del incendio y con el objetivo de garantizar la seguridad de los viajeros y del personal ferroviario, se ha suspendido temporalmente la circulación de los trenes en ese tramo de la red.

Por el momento, no se ha informado de cuándo podrá restablecerse el servicio, que permanecerá interrumpido hasta que las condiciones permitan reanudar la circulación con total seguridad. Tampoco han trascendido, por ahora, las causas que han originado el incendio.

⚠️ A causa d’un incendi declarat a les proximitats de l’estació de Son Sardina, i per precaució, la circulació del Metro queda temporalment suspesa entre Camí dels Reis i Parc Bit, en ambdós sentits. Continuam informant. Disculpau les molèsties. pic.twitter.com/FvC9D0oKH0 — SFM (@sferroviarism) July 9, 2026

El Ayuntamiento de Palma ha detallado que el incendio se ha iniciado a las 12.15 horas en una finca cerca del polígono de Son Castelló y ha afectado a unos rastrojos.

Los Bomberos de Palma y la Policía Local han acudido al lugar y, pasadas las 13.00 horas, el incendio ya se encuentra controlado. Ninguna persona ha resultado herida.

Igualmente, según han trasladado fuentes de emergencias, el fuego ha afectado también a unos tubos y un cable eléctrico. Así, el cuerpo de bomberos ha solicitado la interrupción del suministro eléctrico en la zona afectada, recoge la agencia Europa Press.