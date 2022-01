Voy a repetirme, lo sé, pero no deja de pasmarme la facilidad con que se emiten valoraciones, las opiniones van por otra vía, sobre jugadores que no han visto o, a lo sumo, se han hecho con algún vídeo.

Quiero resaltar que el Mallorca nunca tuvo una secretaría técnica tan completa y organizada como la que dirigió Nando Pons. Creo conservar un blog con los informes emitidos por observadores absolutamente capacitados y eran verdaderanente completos y espectaculares. Navarrete, Molina, Siviero, Magdaleno, Magaña, Gabi Vidal, etc. hombres que miraban pocos vídeos y viajaban donde hiciera falta para no hablar de oídas ni por informes ajenos o planos escogidos de la televisión. Tanto es así que, salvo por sus discrepancias con el director deportivo, Serra Ferrer mantuvo el resto de la organización.

Me dicen que Ortells también cuenta con un equipo de informadores, pero parece ser que viajan menos y ven más vídeos. Así llegaron los Nichiporuk, Pindinga Muñoz y algunos más. Pero, en fin, no es cuestión de comparar porque aun con una buena estructura no siempre es fácil acertar. Solo que aventurar calificaciones sin haber pasado siquiera un examen no solo supera al atrevimiento, sino la osadía y hasta un punto de ignorancia.

A quienes ahora niegan o alaban los fichajes de Sergio Rico y Muriqi, recordarles que también se refirieron a Angel, Fer Niño, Hoppe y Battaglia, entre otros. Mejor esperar, ver y, luego, puntuar o puntualizar, que tampoco es lo mismo.