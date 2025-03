La empresa que enchufó a Jésica por orden de Ábalos presume de «talento»

Hace falta tener un nivel de hipocresía inconmensurable para que una empresa pública como Ineco, que contrató a Jésica Rodríguez, la ex pareja del ex ministro de Transportes José Luis Ábalos, por el rudimentario y contrario a todo principio de igualdad método del enchufe, se permita ahora lavar su imagen con campañas de autobombo en la que se pone en valor el mérito y el talento. Ineco, dependiente del Ministerio de Transportes, ha entrevistado a varios jóvenes en prácticas que empezaron a trabajar en esta empresa pública y que dan testimonio en un vídeo de las bondades de la compañía. Por supuesto no hay mención alguna al hecho de que Ineco contrató a Jésica en 2019 como auxiliar administrativo sólo por su relación con Ábalos.

«¿Preparado para empezar tu carrera profesional?». Así comienza el vídeo de la empresa con el que trata de atraer la atención de los jóvenes en busca de salidas profesionales. «En Ineco, tus prácticas no serán solo una línea en tu CV, serán el inicio de algo grande», añade la compañía que ahora preside Sergio Vázquez Torrón, sustituto de Carmen Librero, máxima responsable de Ineco cuando tuvo lugar el enchufe de Jésica. Y en el colmo del cinismo, subraya: «Haz que tu talento marque la diferencia». Uno de los becarios que aparece en el vídeo se muestra tajante: «Me han ayudado día a día a aprender, a formarme, y he podido participar en proyectos de innovación». «Ha sido una experiencia bastante nutritiva, sobre todo a nivel formativo», comenta otro de los jóvenes.

¿De verdad que con el antecedente de Jésica Rodríguez, contratada por petición expresa de Ábalos y sin formación alguna en la materia y que además no iba a trabajar, se puede ofrecer una carta de presentación de la empresa como esta? El vídeo de Ineco aparece subido a las redes sociales el 6 de febrero, esto es, dos días antes de que el juez del Tribunal Supremo Leopoldo Puente citara para prestar declaración el ex ministro de Transportes José Luis Ábalos, y a otros 17 testigos, entre ellos, la propia Jésica Rodríguez, su antigua novia. El instructor del Tribunal Supremo ha pedido a Ineco y Tragsatec diversa documentación sobre la contratación de Jésica. Que se presenten en el alto tribunal con el vídeo.