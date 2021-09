Se presume divertida la pelea en la cumbre entre el jefe del Gobierno y el líder del sector energético español, el salmantino Ignacio Sánchez Galán, el hombre al que muchos llevan tiempo tratando de cazar y que de todas las monterías ha salido vivo.

Si Pedro Sánchez consiguió contra todo pronóstico hacerse con el poder de la nación, con marrullerías y ventajas, lo que le convierte en un enemigo temible que no repara en gastos, no lo es menos que Galán ha levantado una de las primeras empresas energéticas del mundo. Además, es un presidente multinacional al que no le gusta en demasía que le lleven la contraria.

Sánchez, aprovechando su necesidad extrema, ha decidido meter mano a la caja de Galán (y del resto de los operadores energéticos) por casi tres mil millones de euros. Vamos a ver cómo responden los afectados, mucho me temo que no muy bien.

En esta guerra sorda que se convertirá en lucha sin cuartel, bayoneta en ristre, dentro de muy poco, al Gobierno no le estaría de más saber que un aliado básico parlamentario y político en todos sus menesteres (si sacan tajada), el Partido Nacionalista Vasco (PNV), estará apoyando decidida y decisivamente los planteamientos de su amigo Galán. Resulta este un dato de primera magnitud en la lucha política/económica que se avecina.

De paso contará con la aquiescencia del resto de las grandes empresas del Ibex, aunque sólo sea por solidaridad reconocida, aunque después cada cual busque y persiga sus propios intereses.