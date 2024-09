La misma semana que se ha hecho público el informe encargado por la Comisión Europea a Mario Draghi, exitoso ex presidente del Banco Central Europeo en su etapa más crítica, se ha celebrado un excelente debate bajo la denominación Europe unlocked en la residencia del embajador de Suecia en Madrid, Per-Arne Hjelmborn, sobre la pérdida de competitividad europea frente a los Estados Unidos y China moderado por la economista investigadora del CEPS, Judith Arnal. Un evento que contó con la participación de representantes de los empresarios y gobiernos de Suecia y España se trataron bajo el marco del informe Draghi los siguientes temas recogidos en un esquema por la moderadora del debate.

Primero, mejorar la competitividad de las empresas y administraciones europeas es un asunto urgente y crítico para nuestra supervivencia. El mercado único es la joya y la clave de la Unión Europea.

Segundo, cuando hablamos de competitividad estamos realmente hablando de productividad que consiste en hacer más con menos utilizando la innovación y la tecnología de forma hábil y eficiente. No es necesario inventarlo todo, pero si incorporar de forma eficiente la innovación de los inventos existentes, por ejemplo, las oportunidades de la inteligencia artificial.

Tercero, y clave imprescindible, es hacer realidad la cooperación entre los 27 estados miembro de la UE incrementando el diálogo con los representantes de los empresarios en una activa colaboración publico privada transnacional dando oportunidades a la creación y consolidación de los imprescindibles verdaderos campeones europeos.

Cuarto, no solo es necesaria una pausa regulatoria sino también reducir, simplificar y mejorar la excesiva regulación actual que hace la tarea del compliance inabarcable para muchas empresas pequeñas y medianas de Europa y dificulta las fusiones entre las mismas. En el asunto regulatorio y de supervisión, es clave mejorar las evaluaciones de impacto, involucrando y escuchando a las empresas involucradas en el proceso de implantación y despliegue de la nueva normativa. Regular menos y regular mejor.

Quinto, hay que movilizar el capital privado activando y facilitando a los inversores privados ahorradores oportunidades en los mercados, para saber el volumen necesario de capital público que completaría aquel en los casos donde haya proyectos con demanda y viabilidad.

Sexto, es imprescindible contar con la formación adecuada del talento europeo y que sea una realidad la absorción de los conocimientos del uso la tecnología por las nuevas generaciones de estudiantes y trabajadores para los futuros trabajos.

Una vez mas Mario Draghi no defrauda con la ambición de sus 170 propuestas en una especie de whatever it takes again en el marco de una Europa prospera, libre, de ciudadanos iguales en una Europa unida estado de derecho, en democracia y en paz para detener de forma urgente la pérdida de competitividad y productividad de Europa de las últimas décadas.

Despertar políticamente de un letargo implica elegir entre una catarsis o mantener una lenta agonía frente a China y los Estados Unidos. Una pérdida alarmante y acelerada de nuestra competitividad que se ve con mucha claridad en la innovación, la digitalización y en la descarbonización de la industria en general y en la industria de la defensa y seguridad en particular.

El informe establece que hay que potenciar la mejora de la atracción de empresas reteniendo el talento que hoy sale de nuestro continente y de la imprescindible movilización multimillonaria, se plantea una cantidad que doblaría el exitoso Plan Marshall tras la segunda guerra mundial (1-2 % del PIB europeo de entonces), de la inversión pública (incrementándolo hasta el 5% del PIB) y privada para mejorar la frágil y delicada autonomía estratégica actual.

En esta materia es clave culminar la unión del fragmentado mercado de capitales que cuenta con 27 bolsas nacionales a la que ya hizo referencia en su día el informe presentado por Enrico Letta. La imprescindible inversión en los sectores digital y de telecomunicaciones se ven muy afectados por esta fragmentación.

En el apartado de la descarbonización, este proceso debe ser un motor del crecimiento económico y mejora de la competitividad encaminado a la reducción de los precios de la energía creando redes energéticas europeas e invirtiendo en tecnologías verdes. Hoy en día el precio medio de la energía para las empresas en Europa es entre 4 y 5 veces mas alto que el que tienen las empresas en los Estados Unidos.

Cuando se habla de la autonomía estratégica, el informe hace referencia a la imprescindible autonomía de Europa con respecto de las materias primas y tierras raras clave para la tecnología digital y a la independencia en materia de seguridad y defensa de Europa. Recordemos que el 80 % del coste del material que se ha entregado a Ucrania se ha ido a terceros países -Estados Unidos y Turquía principalmente- debido a la gran fragmentación de la industria europea. Cuando por el triunfo de la geopolítica de la inestabilidad se produce un incremento de la inseguridad esto se traduce en menos crecimiento para las empresas y menos libertad para los ciudadanos en la práctica.

En materia de regulación europea, inconsistente y restrictiva en muchos casos, es claro que esta dificulta la adopción de la innovación en contraposición con lo que ocurre en EE.UU. lo que invita a muchas empresas innovadoras a emigrar desde Europa para solicitar la financiación americana para los procesos de scale up y crecimiento. Esta financiación gestionada a través de fondos de los EE.UU. se sabe que en una parte importante viene de ahorradores europeos. Este aspecto alarmante es una clara señal de la necesidad de cambio. La inteligencia artificial se esta integrando en los procesos operativos de fabricación de vehículos, medicamentos y defensa y aquí también Europa parece perder de una forma crítica la oportunidad de permanecer competitivos.

Para terminar, hay una serie de aspectos que quedan señalados por el informe que afectan muy de lleno a España y debemos tenerlo claro para reconfigurar nuestra hoja de ruta como país. Para tener acceso a los eurobonos, un ventajoso instrumento de financiación común con un mejor coste, nuestro país deberá acometer un saneamiento de las cuentas públicas reduciendo el porcentaje de deuda sobre el PIB. España debe afrontar una reforma fiscal que recoja y prime claramente los incentivos fiscales a la inversión privada. Finalmente, debemos planificar instrumentos nacionales alternativos dado que se plantea que habrá menos fondos de cohesión y ayudas para el campo por la reducción de estas partidas dentro del presupuesto comunitario.

El documento es muy completo y bien armado con datos y ejemplos, no dejara a nadie impasible. La clave es no solo quejarse del momento que vivimos sino pasar con el imprescindible coraje político de la reflexión a la acción.

Ab cogitatione ad actionem transire oportet

José Luis Moreno, economista, ha sido director de Economía en la Comunidad de Madrid y en el Ayuntamiento de Madrid. Analista económico y empresarial.