Dios aprieta pero no ahoga: a Aragonés le choca Renfe

No quiero hacer broma con 150 heridos, algunos de cierta consideración, como alguna fractura de tobillo. Ha pasado la mañana del miércoles, tempranito. Dos trenes de la línea R4 de Cercanías de Renfe han chocado en la estación de Montcada y Reixac. Un tren ha impactado contra otro que estaba parado, pillando a los pasajeros en el tránsito de subir y bajar. Podría haber sucedido una desgracia.

Pero nunca viene mal una ocasión para meter el dedo en el ojo a «España» por eso de que la línea es estatal. Porque, lo que es el independentismo, esa combatividad contra el enemigo histórico (de ellos) no vive un buen momento. Ómnium y la ANC se llevan a matar y no lo disimulan. Y esto que han obtenido regalos impensables en tiempos menos miserables, como ahora los sanchistas. El gobierno que preside el espiado por Marruecos ya les pasó la mano por el lomo a los golpistas reconociéndoles que parte de razón tenían. Y que todos los que fuimos asaltados y humillados por sediciosos y malversadores éramos unos exagerados. Ya saben que no hace ni dos semanas que el Congreso derogó el delito de sedición y modificó el de desórdenes públicos. Hay que seguir medrando y Sánchez aún piensa que quedan cosas buenas en la caverna de Alí Babá.

Pues ahora estamos en la etapa de convertir lo malversado en Cataluña en un quítame allá esas pajas. Que podría extenderse a ciertos políticos de ese cortijo de ellos que fue el Sur. Pensar que ese buen tío de Francisco Camps se llevó lo que se llevó por unos trajes que ni siquiera eran de Armani o algo así. ¡Y el bolso de Rita Barberá! El Gobierno español está dispuesto a llevar adelante una reforma limitada del delito de malversación por el que quedaría matizado el asunto del lucro personal. Dejaron Cataluña arruinada y sin visos de recuperación en lontananza. Enchufaron a la familia y a los amigos y reforzaron la red clientelar que les permitirá seguir cobrando sueldazos hasta que se mueran. Pero, oiga, ¡que no se metieron dinero en el bolsillo!

Aquí no levantamos cabeza, pero nos quitamos el sombrero ante esos granujas. Se trata de ir fabricando mitos como si fueran churros. ¿Saben que el primer sapiens de Europa era catalán? Si no lo saben, ya se lo imaginan. Los catalanes lo somos desde el origen del mundo y sólo necesitamos ir desenterrando huesos. El TN Migdia de TV3 ha asegurado que lo sabemos a partir de la «mandíbula de Banyoles», fósil que un señor de por allí guarda en su casa. Un estudio científico ha determinado que el catalán-catalán se paseó por la comarca hace entre 45.000 y 65.000 años. «El homo sapiens más antiguo de Europa», por si quieren ir a verlo, lo tiene este particular en una caja fuerte. Tipo brazo incorrupto de Santa Teresa.

Nada nos puede ir mal con estas reliquias. Tuvimos indulto, ahora sedición y pronto malversación. Todo en el bote. Había que revertir el cambio en el Código Penal que el PP impulsó en el 2015, dice Aragonés. «Ahora hay que reformar la malversación para que lo que no era delito el 9N, y ellos considerando que sí lo era el 1 de octubre, deje de ser delito otra vez. Es una cuestión técnica que se debe negociar y batallar, porque las cosas no caen del cielo. Ahora toca abrir esta otra batalla del uso perverso de la malversación». «¿Uso perverso de la malversación?». Sabemos perfectamente qué quieren decir con ello. Y, ahora, a disfrutar unos días del choque en Montcada. Una muestra más de que, sin España, todo iría mejor.