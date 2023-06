El delegado de Sánchez en Madrid dijo exactamente lo que piensa su jefe

No nos engañemos: las declaraciones del delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, en las que aseguró que los proetarras de Bildu «han hecho más por España que todos los patrioteros de pulsera» son una ignominia, pero, al fin cabo, no distan mucho de lo que ha venido manifestando su jefe, Pedro Sánchez, durante toda la legislatura. Y ese es el problema: que lo expresado por Francisco Martín es el pensamiento instalado en el seno de un PSOE que ha decidido unir su destino político al de los herederos de una banda de asesinos. Por eso, la rectificación posterior de Martín es un ejercicio supino de cobardía e hipocresía a partes iguales, porque dijo exactamente lo que piensan muchos en Moncloa. Por eso, cuando Martín pidió horas después disculpas porque «no me he expresado adecuadamente» habría que decirle que se explicó perfectamente. No hacía falta disculparse. Eso es lo grave: que el socialismo haya blanqueado de forma miserable a Bildu hasta el punto de considerar que «han hecho más por España que todos los patrioteros de pulsera».

El revuelo que las declaraciones del delegado del Gobierno han provocado llevó al PSOE, por una cuestión de estrategia electoral, a instar a Martín a una cínica rectificación. Pero, ¿rectificar qué, si, al fin y al cabo, expresó con absoluta claridad el mensaje del socialcomunismo? Por supuesto que sus declaraciones son una absoluta vileza, pero es que la vileza se ha instalado en la izquierda española alcanzando niveles nunca vistos. Por tanto, lo dicho por Martín debería servir para que los españoles tuvieran muy claro el próximo 23-J quién es quién. Y este PSOE es un partido que defiende que los etarras de Bildu han contribuido al interés general de España. No fue un lapsus, ni se explicó mal el delegado en Madrid del Gobierno de Sánchez. Expresó un pensamiento compartido en la izquierda y sugerido en multitud de ocasiones por el mismísimo jefe del Ejecutivo.